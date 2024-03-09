الحاخام الأكبر في إسرائيل: إذا أجبرتنا الحكومة على التجنيد فسنسافر جميعا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف إذا أجبرتنا الحكومة على التجنيد، فسنسافر جميعا إلى خارج إسرائيل.
يشار إلى أنه منذ عام 2017 أخفقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالتوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم)، بعد أن ألغت المحكمة العليا القانون الذي شُرّع عام 2015، والذي يقضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية، وسوغت المحكمة ذلك بأن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
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