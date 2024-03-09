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الحاخام الأكبر في إسرائيل: إذا أجبرتنا الحكومة على التجنيد فسنسافر جميعا

3/9/2024 11:20:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف إذا أجبرتنا الحكومة على التجنيد، فسنسافر جميعا إلى خارج إسرائيل.
يشار إلى أنه منذ عام 2017 أخفقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالتوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم)، بعد أن ألغت المحكمة العليا القانون الذي شُرّع عام 2015، والذي يقضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية، وسوغت المحكمة ذلك بأن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".

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