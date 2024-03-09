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بايدن: ليس هناك خط أحمر تجاه إسرائيل ولن أتخلى عنها

3/9/2024 11:20:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن مجددا إنه لا يوجد أي خط أحمر تجاه إسرائيل، وإنه لن يمنع عنها الأسلحة ولن يتخلى عنها أبدا.
وأضاف بايدن، في حوار مع "إم إس إن بي سي" أنه لا يمكن أن يسقط 30 ألف قتيل فلسطيني آخر نتيجة لملاحقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لافتا إلى أن وجود ما وصفها بالطرق الأخرى للتعامل مع الصدمة التي سببتها الحركة، على حد تعبيره.
وذكر الرئيس الأميركي أنّه طلب من الإسرائيليين "عدم ارتكاب الأخطاء التي قامت بها بلاده سابقا"، وقال "في أول مرة زرت إسرائيل، جلست مع مجلس الحرب، وطلبت منه ألا يكرر الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة".
وقال بايدن إن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حق الدفاع عن إسرائيل وملاحقة حماس ولكن عليه الاهتمام بالأرواح البريئة التي تزهق نتيجة لذلك.
واعتبر الرئيس الأميركي أن نتنياهو "يضر بإسرائيل أكثر من مساعدتها بجعله بقية العالم يعارض ما تمثله إسرائيل وذلك خطأ كبير".، وفق قوله.
وأكد بايدن أنه يريد أن يرى وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع والبدء بعملية تبادل كبيرة للأسرى والمحتجزين.
ورأى الرئيس الأميركي أن حماس "تريد وقفا شاملا لإطلاق النار لأنها ترى أن لديها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة"، وفق تعبيره.
وتعمل الولايات المتحدة وقطر ومصر على التوصل لاتفاق هدنة في غزة قبل شهر رمضان، لكن المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع في القاهرة لم تؤد إلى أي نتيجة ملموسة.

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