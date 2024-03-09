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5 شهداء بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

3/9/2024 11:20:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت السلطات اللبنانية باستشهاد 5 مدنيين -بينهم عائلة بأكملها- وإصابة أكثر من 9 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مساء السبت منزلا في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان.
وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي العين وسط خربة سلم ذهب ضحيتها عائلة من 5 أشخاص نزحت من بلدة بليدا، كما جرح أكثر من 9 آخرين.
وأشارت الوكالة إلى أن "المقاتلات الإسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه المنزل، مما أدى إلى استشهاد رب الأسرة وزوجته الحامل وولديهما وشخص آخر".
كما أدى القصف الإسرائيلي إلى إصابة 9 أشخاص آخرين من سكان البيوت المحيطة بالمنزل المستهدف نقلوا جميعهم إلى مستشفى تبنين الحكومي، كما تسببت الغارة في خسائر فادحة بعشرات المنازل المحيطة، وفق الوكالة.

قصف إسرائيلي
 وفي وقت سابق السبت، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على بلدات ميس الجبل والضهيرة وعيتا الشعب وكفرا ومجدل زون جنوبي لبنان، واستهدفت مسيّرة إسرائيلية بصاروخ منزلا في بلدة بليدا، في حين تعرض محيط بلدة الوزاني لقصف مدفعي إسرائيلي.
في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني في بيان أن مقاتليه "استهدفوا ‏قوة عسكرية صهيونية في محيط جبل أدير (شمالي إسرائيل) بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح‏‏".
وأكد الحزب استهداف موقعي ‏زبدين ورويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتجمع ‏لجنود الاحتلال في محيط قلعة هونين، وقصف موقع ‏البغدادي الإسرائيلي بصاروخ بركان، وتصديه "لمسيّرة ‏إسرائيلية في الحدود الفلسطينية بالأسلحة المناسبة، مما أجبرها على التراجع".
وقد أظهرت إحصاءات رسمية لبنانية غير نهائية شملت كامل القرى على الخط الحدودي أن نحو ألف منزل دمرت بشكل كامل في جنوب لبنان وتضرر نحو 10 آلاف منزل آخر بشكل جزئي جراء القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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