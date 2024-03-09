شهداء جدد بين منتظري المساعدات بمدينة غزة
التاريخ
3/9/2024 11:20:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة باستشهاد عدد من الفلسطينيين جراء إطلاق قوات جيش الاحتلال النار على مواطنين ينتظرون مساعدات قرب دوار الكويت وسط مدينة غزة.
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