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شهداء جدد بين منتظري المساعدات بمدينة غزة

3/9/2024 11:20:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة باستشهاد عدد من الفلسطينيين جراء إطلاق قوات جيش الاحتلال النار على مواطنين ينتظرون مساعدات قرب دوار الكويت وسط مدينة غزة.

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