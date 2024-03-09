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رئيس الوزراء الإسباني: سأقترح على البرلمان التصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين

3/9/2024 11:20:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه سيقترح على البرلمان التصويت لصالح اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية ولايته في العام 2027.
وقال سانشيز خلال فعالية نظمها الحزب الاشتراكي في بلباو (شمال) أمس السبت "خلال ولاية هذا المجلس التشريعي سأقترح على البرلمان اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية".
وأضاف "سنفعل ذلك انطلاقا من قناعة أخلاقية ومن أجل قضية عادلة، وأيضا لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها لدولتين هما فلسطين وإسرائيل أن تتعايشا بسلام وأمن".
وسبق أن أعرب سانشيز -الذي أعيد انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023- عن رغبته في اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، بدون أن يحدد موعدا لذلك.
وتعد إسبانيا من بين دول الاتحاد الأوروبي الأشد انتقادا لإسرائيل منذ اندلاع حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما خلفته من أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب ودمار هائل بالبنية التحتية ومأساة إنسانية غير مسبوقة.
وتوترت العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا على خلفية موقف مدريد حيال الحرب.
واستدعت إسرائيل سفيرتها لدى مدريد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما شكك سانشيز في شرعية الحرب الإسرائيلية في غزة، قبل أن تعود السفيرة في يناير/كانون الثاني الماضي.

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