سفينة أميركية تتجه إلى غزة لتوصيل مساعدات

سفينة أميركية تتجه إلى غزة لتوصيل مساعدات
التاريخ
3/9/2024 11:20:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت القيادة الوسطى الأميركية إن سفينة الدعم الأميركية "بيسون" تتجه إلى شرق المتوسط لتوصيل مساعدات إلى غزة عبر البحر.
واضافت أن سفينة الدعم اللوجستي الأميركية تحمل معدات لإنشاء رصيف مؤقف لإيصال الإمدادات إلى غزة.
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