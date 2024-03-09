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بلدية السرو جاهزة لاستقبال شهر رمضان

3/9/2024 11:19:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات ان البلدية خطتها طيلة شهر رمضان المبارك من خلال التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان انسيابية حركة الشراء في الأسواق التجارية وضمان التسهيل على المواطنين والتخفيف من المعاناة.

وأشار العودات إلى أن البلدية قامت أيضا من خلال مديرية الصحة والأسواق بوضع رقابة ميدانية على المحال والأسواق التجارية بهدف توفير السلع الأساسية ومنع تداول المنتهية منها وفق إجراءات الصحة والسلامة العامة والتعليمات الموضوعة بهذا الخصوص.

وأوضح العودات ان البلدية عملت من خلال كوادر الحركة والعمال بالعمل على مدار الساعة بحملات نظافة صباحية ومسائية للمحافظة على نظافة قرى منطقة السرو والتي تتطلب تعاون الجميع لتتمكن البلدية من القيام بدورها على أكمل وجه.

وأكد العودات ان البلدية تعمل على تواصل مع المعنيين في لمتابعة مطالب واحتياجات المواطنين في رمضان وبما يحسن من واقع الخدمات المقدمة لهم وخصوصا في الشهر الفضيل.

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