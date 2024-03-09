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ما أجمل رمضان وما أحلى العلم

3/9/2024 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) حدثان مباركان سنعيشهما في يوم واحد، ولله الحمد والمنة؛ استقبالنا لشهر البركات، شهر رمضان الأغر، والاحتفاء بيوم العلم، يوم الاعتزاز بالوطن.
مساء هذا اليوم سيلبي عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد، وبالأخص من لديهم القدرة على الترائي دعوة المحكمة العليا لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، وكانت دائرة الأهلة بالمحكمة العليا قد أصدرت قرارها رقم 179/هـ، وتاريخ 1/8/1445 المتضمن ثبوت رؤية هلال شهر شعبان مساء اليوم المذكور، وأن يوم الأحد 1/8/1445 الموافق 11/2/2024 هو غرة شعبان، وذلك بعد أن اطلعت الدائرة على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر شعبان، ووفق توقعات التقويم الهجري العالمي، الذي أعدته لجنة الأهلة والتقاويم والمواقيت، التابعة للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الذي تم اعتماده خلال المؤتمر الفلكي الإسلامي الثاني عام 2001، ستكون بداية شهر رمضان لهذا العام يوم غد الإثنين، في المنطقة الغربية من العالم، التي تمتد من خط طول 20 درجة غربا إلى الأجزاء الغربية من الأمريكيتين، وفي كل الأحوال، المعول في إعلان الشهر على ما يصدر عن الديوان الملكي الموقر، وما يجيئ من المحكمة العليا لا غير، وفور ذلك سيبدأ الناس ومن ليلة الإعلان، بما لا يمكن فعله إلا في رمضان، وأقصد هنا تحديدا القيام بأداء سنة صلاة التراويح، اعتمادا منهم على أن الليلة شرعا وعرفا تتبع اليوم ـ إلا في ليلة النحرـ فإذا رؤي الهلال بعد غروب آخر شعبان، فإن الليلة تكون أول ليلة من رمضان وتصلى التراويح، ولو رئي الهلال بعد الغروب في آخر رمضان فإن تلك الليلة تكون ليلة العيد، ولا تصلى فيها التراويح، ويقينا منهم بعدم صحة نسبة تأجيل التراويح إلى ما بعد صلاة عشاء أول يوم من شهر رمضان.
غدا الإثنين، وهو متوقع الصيام، سيكون هو متأكد يوم العلم، الذي نحتفي به للمرة الثانية هذا العام، بعد أن أمرنا ولي أمرنا المفدى، سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، في التاسع من شهر شعبان، العام الماضي، بتخليد تاريخ اليوم الذي أقر فيه والدنا جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، قبل 87 سنة، العلم بشكله الذي نراه اليوم؛ يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء، والدعوة مطلوبة ومفتوحة للتعبير بالقول والفعل على التلاحم والائتلاف والوحدة، والاعتزاز بقيمة علمنا الوطني، وما يرمز إليه من سلام وإسلام، وقوة وأنفة، وعلو حكمة ومكانة، وشموخ وعدل، وعطاء ورخاء، ولا أقل من التأكيد على رفع علمنا السعودي فوق كل بيت، وحسنا فعلت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، العام الماضي، عندما دعت -مشكورة- الجميع للمشاركة برفع الخفاق الأخضر، فوق البيوت، الساعة 6م.
اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والعافية المجللة ورفع الأسقام، والعون على الصيام والصلاة وتلاوة القرآن.. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا.. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعل وطننا آمنا مطمئنا رخيا، وآمنا فيه، واخذل من يريد بقيادته وأهله وسكانه سوءاً.

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