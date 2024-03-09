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الصحة النفسية للمرأة

3/9/2024 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) الإدمان على عمليات التجميل، الإدمان على الطعام، الخوف المبالغ فيه من التقدم في العمر، الخجل من الوضع الاجتماعي، الإحساس بانخفاض الاستحقاق، توجيه السخرية والنقد للذات، الانخراط في موجات بكاء وحزن مفاجئة، الشعور الدائم بالخمول وانعدام الدافعية... تنتشر هذه الأعراض وغيرها بين النساء، وتدل بوضوح على حالة من الاضطراب النفسي.
تتعرض النساء للاضطرابات النفسية بشكل أكبر من الرجال. وهذه الحقيقة لا تزال ضمن المسكوت عنه في كثير من المجتمعات. كما أن صعوبة تلقي العلاج تزداد عند النساء لأسباب عديدة من ضمنها حالة الإنكار الشائعة لدى النساء فتكون هي ذاتها غير مدركة لحاجتها للعلاج النفسي، هذا مع النزوع للماورائيات لتفسير أي اضطراب تشعر به المرأة مما قد يدفعها للجوء للدجالين والمشعوذين بدلا من السعي للتشخيص الصحيح والعلاج المناسب.
كما تلعب النظرة المجتمعية السلبية للمرض النفسي دورا في صعوبة العلاج بخاصة في حال عدم استقلال المرأه وارتباط قراراتها الشخصية بأسرتها.
من جهة أخرى فإن كثيرا من الأطباء يخطئون في فهم المؤشرات الجسدية للمرأة والتي قد يكون منشؤها نفسيا، مما يفوت عليها الحصول على العلاج المناسب.
تنشأ الاضطرابات النفسية لدى النساء لأسباب عديدة منها ما هو مرتبط بحالتها الهرمونية، ومنها ما هو مرتبط بالمستوى العاطفي والانفعالي المصاحب لإحساسها المستمر بمسؤولياتها الاجتماعية أو المهنية. أو ذلك الناتج عن تجاربها الحياتية ومعتقداتها الشخصية.
وأشير هنا إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية للمرأة يؤدي لرفع المستوى الصحي والاقتصادي للمجتمع بأكمله، ذلك أن لمعظم الأمراض التي تعانيها النساء بما في ذلك الأورام منشؤها نفسي تماما، وكأنما المرأة تستخدم جسدها للتعبير عن آلامها النفسية.
الجدير بالذكر أنه في عام 1995 أنشأت الكلية الملكية للأطباء النفسيين في المملكة المتحدة قسما خاصا بالصحة النفسية للمرأة. يعنى هذا القسم بتقديم البحوث والدراسات وإجراء الاستكشافات في كل ما يتعلق بصحة المرأه النفسية. ومنذ ذلك الحين بدأ الالتفات لخصوصية الاضطراب النفسي عند النساء وأطيافه المتعددة.
ختاما.. أدعو لاعتماد مادة إرشادية تقدم ضمن البرامج التعليمية اللاصفية تستهدف المراحل العمرية المبكرة فتكون أشبه بجرعات لقاح نفسية وقائية، تركز على توجيه الوعي لدى الفتيات نحو فهم انفسهن وطبيعتهن ورفع قدراتهن على التعامل مع ذواتهن في مختلف الظروف.

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