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دور إشرافي وتنسيقي لأصحاب السفر بالمسجد النبوي

3/9/2024 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل شركات الإعاشة تقديم وجبات الإفطار بالمسجد النبوي للعام الثالث على التوالي بعد الإجراءات والأنظمة التي اعتمدتها الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي لسفر الإفطار، والاشتراط بتقديم وجبات الإفطار عن طريق شركات الإعاشة المعتمدة لتوفير الوجبات بشروط وضوابط يتم تحديدها من قبل الهيئة في حين يكون دور صاحب السفرة الإشراف والتنسيق والمساهمة بنظافة المكان بعد الانتهاء من الإفطار.
استضافة الصائمين
تقدم شركات الإعاشة وجبات الإفطار في علب مغلفة مطابقة للاشتراطات الصحية وبناء على طلبات الهيئة، في حين يقوم صاحب السفرة بالتعاقد مع إحدى تلك الشركات والتنسيق بعد صلاة العصر يوميا لاستلام الوجبات المحددة ونقلها إلى موقع السفرة وتوزيعها واستضافة الصائمين ويشترط على الشركات أن تقدم الوجبات مبردة ومغلفة وتحافظ على جودتها مع إمكانية إحضار أصحاب السفر القهوة والشاي.
وتوقعت الهيئة أن يصل عدد وجبات الإفطار التي سيتم توزيعها على الصائمين في المواقع المخصصة للإفطار في المسجد والساحات أكثر من 8.5 ملايين وجبة على مدى أيام شهر رمضان.
توفير الوجبات
كانت هيئة شؤون المسجد النبوي اعتمدت 13 شركة إعاشة وفق الاشتراطات المعتمدة، وأشعرت مقدمي خدمة الإفطار بالمسجد النبوي عن أسماء تلك الشركات لإمكانية التعاقد معهم لتقديم كافة متطلبات خدمات الإفطار، في حين ألزمت شركات الإعاشة المعتمدة بالحصول على تصريح من الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي كأحد الشروط الرئيسية للتعاقد وتوفير الوجبات الغذائية على أن تبلغ تكلفة الوجبة الواحدة 7 ريالات، كما طالبت الشركات بالتواصل مع المنسق في المسجد النبوي أثناء استلام الوجبات لإيصالها ونقلها لموقع سفرة الإفطار.

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