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إدارة للحشود بصلاة التراويح

3/9/2024 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تعمل الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي على تهيئة المواقع للمصلين في شهر رمضان، وتكثف الهيئة جهودها من خلال فرش السجاد في المواقع المخصصة للصلاة، واستبدال سجاد الحرم القديم والروضة الشريفة، في حين تقوم بالفرش للساحات والسطح، وتهيئة الممرات خلال صلاة التروايح، فيما تقوم بعدد من الخدمات كالتبخير والتطييب، وتوفير مياه زمزم المبرد واستعداد موظفين إدارة الحشود للتنظيم والتوجيه، ومنع الصلاة بالممرات وأمام الأبواب.
وتعمل الهيئة من خلال خطتها السنوية على توفير سبل الراحة للمصلين في المسجد النبوي وساحاته والسطح بالفرش وتوفير كافة الخدمات، بالإضافة إلى تشغيل جميع الإمكانيات من سلالم متحركة، وفتح الأبواب، ومنع الصلاة بالممرات وأمام الأبواب، وتوجيه المصلين إلى السطح والساحة عقب امتلاء المسجد النبوي عبر الإعلان بالشاشات أعلى الأبواب أو عبر الموظفين الموجودين بالساحات من خلال توجيههم إلى المواقع غير المزدحمة، والاستعانة بالمتطوعين والمترجمين لتوجيه غير الناطقين باللغة العربية.
كما تتضمن الخطط الموسمية فتح ممرات ومسارات تمنع الافتراش أمام الأبواب والسلالم، والوقوف أمام المصلين، وذلك بتحديد مواقع المصليات بالساحات والسطح، وتشغيل الخدمات المخصصة لها والقريبة منها، وتوفير مياه زمزم المبردة بتلك المواقع، إضافة إلى تخصيص مواقع خاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة داخل المسجد النبوي في أربع اتجاهات.

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