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1190 بلاغا يوميا عن أعراض جانبية للأدوية

3/9/2024 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الأعراض الجانبية للدواء 35.721 ألف بلاغ مقدمة من المستشفيات والمراكز الصحية خلال الشهر الماضي، بواقع 1190 بلاغا يوميا، في وقت انخفضت فيه بلاغات حوادث ومشاكل الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى 5829 بلاغا مقارنة بشهر يناير، الذي بلغت فيه 7481 بلاغا تلقتها الهيئة العامة للغذاء والدواء من 3 جهات ممثلة في: الأفراد، ومقدمي الرعاية الصحية، وشركات الأجهزة الطبية.
25% للمدينة
كشف تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء استقبال 35.721 ألف بلاغ، وتصدر مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة في المدينة المنورة البلاغات بإجمالي 9002 بلاغ بـ25%، وحل مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران ثانيا بإجمالي 7245 بلاغا بـ20%، ومستشفى القوات المسلحة في الجنوب بخميس مشيط ثالثا بإجمالي 6013 بلاغا بـ17%، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض رابعا بإجمالي 3762 بلاغا بـ11%، ومستشفى القوات المسلحة بالشمالية في حفر الباطن خامسا بإجمالي 2516 بلاغا بـ7%.
الأقل بلاغات
سجلت 35 مستشفى ومركزا ومجمعا صحيا أقل المستشفيات تقديم بلاغات، واستحوذت 5 مستشفيات ومراكز صحية على النصيب الأكبر من أقل البلاغات المقدمة ببلاغ وحيد، ممثلة في: مستشفى الصفوة بالرياض أولا، وحل المركز الطبي في الهيئة الملكية بينبع ثانيا، والمراكز الصحية التابعة للتجمع الصحي الثاني في الرياض ثالثا، والمستشفى السعودي - الألماني بجدة رابعا، ومستشفى القوات المسلحة في جازان خامسا، ثم مستشفى الدكتور سلمان فقيه بجدة.
بلاغات وأعراض
5829 بلاغات الأجهزة الطبية
3 جهات تبلغ عن الأجهزة الطبية
5 مستشفيات تتصدر بلاغات أعراض الدواء
35 مستشفي ومركز صحيا الأقل بلاغات ببلاغ وحيد
5 مستشفيات الأعلى بلاغات
أكثر المستشفيات بلاغات
القوات المسلحة في المدينة: 25%
مجمع الملك فهد بالظهران: 20%
القوات المسلحة في خميس مشيط: 17%
مدينة سلطان الطبية العسكرية بالرياض: 11%
القوات المسلحة في حفر الباطن: 7%
أقل المستشفيات بلاغات
مستشفى الصفوة بالرياض
المركز الطبي في الهيئة الملكية بينبع
المراكز الصحية بالتجمع الصحي الثاني في الرياض
السعودي - الألماني بجدة
القوات المسلحة في جازان
سلمان فقيه بجدة

MENAFN09032024000089011017ID1107956629

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