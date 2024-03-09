252 مركبة تتعدى على مواقف المعاقين يوميا

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت إدارة المرور السعودي أن إداراتها بمختلف مناطق المملكة ضبطت خلال الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 7057 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمعدل 252 مركبة مخالفة باليوم الواحد.
جاء ذلك خلال الأربعة أسابيع الماضية، إذ تم ضبط 1835 مركبة مخالفة خلال الحملة الأمنية بالأسبوع الأول و1752 مركبة بالأسبوع الثاني و1639 بالأسبوع الثالث و1831 مركبة مخالفة بالأسبوع الرابع.
وأكدت إدارة المرور أن العمل الميداني مستمر والحملات الأمنية مستمرة، تقوم بها إدارات المرور بجميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة الغالية (ذوي الإعاقة) وأهابت إدارة المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
حملات الأسابيع الـ 4
الأسبوع الأول
1835
الأسبوع الثاني
1752
الأسبوع الثالث
1639
الأسبوع الرابع
1831
7057 مركبة مخالفة
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