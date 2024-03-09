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252 مركبة تتعدى على مواقف المعاقين يوميا

3/9/2024 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت إدارة المرور السعودي أن إداراتها بمختلف مناطق المملكة ضبطت خلال الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 7057 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمعدل 252 مركبة مخالفة باليوم الواحد.
جاء ذلك خلال الأربعة أسابيع الماضية، إذ تم ضبط 1835 مركبة مخالفة خلال الحملة الأمنية بالأسبوع الأول و1752 مركبة بالأسبوع الثاني و1639 بالأسبوع الثالث و1831 مركبة مخالفة بالأسبوع الرابع.
وأكدت إدارة المرور أن العمل الميداني مستمر والحملات الأمنية مستمرة، تقوم بها إدارات المرور بجميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة الغالية (ذوي الإعاقة) وأهابت إدارة المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
حملات الأسابيع الـ 4
الأسبوع الأول
1835
الأسبوع الثاني
1752
الأسبوع الثالث
1639
الأسبوع الرابع
1831
7057 مركبة مخالفة

MENAFN09032024000089011017ID1107956628

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