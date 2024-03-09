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إثارة وقوة بختام جائزة السعودية

3/9/2024 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت منافسات جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، التي شهدت منافساتها حلبة كورنيش جدة، الحلبة الأسرع عالميا، على مدار 3 أيام، ما بين مراحل تجارب ومرحلة تأهيلية، والسباق النهائي، وشهد السباق تنافسا قويا بين الـ20 متسابقا الذين شاركوا في الجولة العالمية المهمة، والتي تستضيفها المملكة للموسم الرابع على التوالي على ذات الحلبة.

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