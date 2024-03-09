مباراتان تنقلان اليرموك لعالم المحترفين

(MENAFN
- Al Watan) تفصل 180 دقيقة اليرموك عن تحقيق إنجاز تاريخي وفريد، وهو الأول من نوعه للنادي، من خلال التأهل لدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، والانتقال من عالم الهواة إلى المحترفين في دوري الدرجة الثالثة الموسم المقبل.
وتأهل اليرموك إلى ربع النهائي بعد اجتيازه عقبة وادي الدواسر ذهابا وإيابا في دور الـ16، حيث فاز في الذهاب 1/صفر، وعزز انتصاره في الإياب 1/2، ليضرب موعدا مع نادي ألمع في دور الثمانية، وهي المباراة التي ستحدد نتيجتا ذهابها وإيابها المتأهل رسميا إلى دوري الدرجة الثالثة الموسم المقبل.
وقد كافأت إدارة النادي، برئاسة الدكتور خالد أبوجبل، اللاعبين والجهازين الفني والإداري بـ105 آلاف ريال، حيث حصل كل لاعب وأعضاء الجهازين الفني والإداري على 3 آلاف ريال نظير جهودهم في تحقيق التأهل، مع رفع المكافأة في حال تحقيق الانتصار أمام ألمع، والتأهل لدوري الدرجة الثالثة.
وأكد إداري الفريق، علي مدوحي، لـ((الوطن)) أن استقطاب النجوم من خارج المنطقة، ودعم ومتابعة إدارة النادي، وانضباط اللاعبين، ودور الجهازين الفني والإداري، أثمرت في تحقيق النتائج الإيجابية والمميزة.
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