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مباراتان تنقلان اليرموك لعالم المحترفين

3/9/2024 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تفصل 180 دقيقة اليرموك عن تحقيق إنجاز تاريخي وفريد، وهو الأول من نوعه للنادي، من خلال التأهل لدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، والانتقال من عالم الهواة إلى المحترفين في دوري الدرجة الثالثة الموسم المقبل.
وتأهل اليرموك إلى ربع النهائي بعد اجتيازه عقبة وادي الدواسر ذهابا وإيابا في دور الـ16، حيث فاز في الذهاب 1/صفر، وعزز انتصاره في الإياب 1/2، ليضرب موعدا مع نادي ألمع في دور الثمانية، وهي المباراة التي ستحدد نتيجتا ذهابها وإيابها المتأهل رسميا إلى دوري الدرجة الثالثة الموسم المقبل.
وقد كافأت إدارة النادي، برئاسة الدكتور خالد أبوجبل، اللاعبين والجهازين الفني والإداري بـ105 آلاف ريال، حيث حصل كل لاعب وأعضاء الجهازين الفني والإداري على 3 آلاف ريال نظير جهودهم في تحقيق التأهل، مع رفع المكافأة في حال تحقيق الانتصار أمام ألمع، والتأهل لدوري الدرجة الثالثة.
وأكد إداري الفريق، علي مدوحي، لـ((الوطن)) أن استقطاب النجوم من خارج المنطقة، ودعم ومتابعة إدارة النادي، وانضباط اللاعبين، ودور الجهازين الفني والإداري، أثمرت في تحقيق النتائج الإيجابية والمميزة.

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