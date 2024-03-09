يلو يخفض حالات الـVAR

(MENAFN
- Al Watan) لعبت ملاعب المستضيفين مع أصحابها في الجولة الـ24 من دوري ((يلو)) لكرة القدم، وسجلت 5 انتصارات مقابل انتصار وحيد للضيوف، واستحوذ بنو قادس على النصيب الأكبر من أرقام الدوري، وسط مطاردة 6 أندية. وشهدت الجولة الإقالة الـ16 للمدربين بعد إقالة مدرب الباطن البرتغالي ماتشادو، وابتسم ((ديربي عنيزة)) بين النجمة والعربي للأخير في مباراة شهدت تسجيل 7 أهداف، وتنافسا جماهيريا في المدرجات. وبينما غابت الجزائيات عن الجولة، احتسبت تقنية الـ((VAR)) ثلاث حالات تحكيمية كأقل الحالات التحكيمية احتسابا في الدوري.
سيطرة
سيطر القادسية على أرقام الدوري، وواصل زحفه نحو التأهل لدوري روشن الموسم المقبل، وسجل نفسه كأكثر الأندية انتصارات بـ16 انتصارا، والأقوى هجوما بتسجيله 44 هدفا، والأقوى دفاعا، إذ لم يستقبل سوى 17 هدفا، وأقل الأندية تعرضا للخسائر، مع صدارة لاعبه الأرجنتيني لوسيانو فييتو قائمة الهدافين بـ15 هدفا.
بينما حافظ العروبة على المركز الثاني بـ47 نقطة، والخلود ثالثا بـ42 نقطة، وأشعل فارق الأهداف ترتيب الثلاثي العربي والفيصلي والجبلين من الرابع إلى السادس على التوالي بـ41 نقطة، وتمسك العدالة بالمركز السابع بـ38 نقطة.
صراع
اشتد الصراع في مؤخرة الترتيب بين 8 أندية، حيث يتذيل الترجي الترتيب بـ17 نقطة، بفارق الأهداف عن القيصومة، صاحب المركز السابع عشر، وهجر في المركز السادس عشر بـ18 نقطة، والعين في المركز الخامس عشر بـ24 نقطة، والصفا الرابع عشر بـ26 نقطة، وجدة الثالث عشر بـ27 نقطة، وأُحد الثاني عشر بـ28 نقطة، والبكيرية الحادي عشر بـ29 نقطة.
غزارة
سجلت الجولة الـ24 غزارة تهديفية بتسجيل 33 هدفا و6 انتصارات، منها 5 انتصارات لأصحاب الأرض وانتصار وحيد للضيوف، وتسجيل هدفين عكسيين، وتسجيل 4 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، وإشهار البطاقة الحمراء مرتين.
-16 مدربا يغادرون الدوري
-القادسية يسيطر على أرقام يلو
-7 أندية تتنافس في القمة
-8 أندية تتصارع في القاع
-((ديربي عنيزة)) يبتسم للعربي
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