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يلو يخفض حالات الـVAR

3/9/2024 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) لعبت ملاعب المستضيفين مع أصحابها في الجولة الـ24 من دوري ((يلو)) لكرة القدم، وسجلت 5 انتصارات مقابل انتصار وحيد للضيوف، واستحوذ بنو قادس على النصيب الأكبر من أرقام الدوري، وسط مطاردة 6 أندية. وشهدت الجولة الإقالة الـ16 للمدربين بعد إقالة مدرب الباطن البرتغالي ماتشادو، وابتسم ((ديربي عنيزة)) بين النجمة والعربي للأخير في مباراة شهدت تسجيل 7 أهداف، وتنافسا جماهيريا في المدرجات. وبينما غابت الجزائيات عن الجولة، احتسبت تقنية الـ((VAR)) ثلاث حالات تحكيمية كأقل الحالات التحكيمية احتسابا في الدوري.
سيطرة
سيطر القادسية على أرقام الدوري، وواصل زحفه نحو التأهل لدوري روشن الموسم المقبل، وسجل نفسه كأكثر الأندية انتصارات بـ16 انتصارا، والأقوى هجوما بتسجيله 44 هدفا، والأقوى دفاعا، إذ لم يستقبل سوى 17 هدفا، وأقل الأندية تعرضا للخسائر، مع صدارة لاعبه الأرجنتيني لوسيانو فييتو قائمة الهدافين بـ15 هدفا.
بينما حافظ العروبة على المركز الثاني بـ47 نقطة، والخلود ثالثا بـ42 نقطة، وأشعل فارق الأهداف ترتيب الثلاثي العربي والفيصلي والجبلين من الرابع إلى السادس على التوالي بـ41 نقطة، وتمسك العدالة بالمركز السابع بـ38 نقطة.
صراع
اشتد الصراع في مؤخرة الترتيب بين 8 أندية، حيث يتذيل الترجي الترتيب بـ17 نقطة، بفارق الأهداف عن القيصومة، صاحب المركز السابع عشر، وهجر في المركز السادس عشر بـ18 نقطة، والعين في المركز الخامس عشر بـ24 نقطة، والصفا الرابع عشر بـ26 نقطة، وجدة الثالث عشر بـ27 نقطة، وأُحد الثاني عشر بـ28 نقطة، والبكيرية الحادي عشر بـ29 نقطة.
غزارة
سجلت الجولة الـ24 غزارة تهديفية بتسجيل 33 هدفا و6 انتصارات، منها 5 انتصارات لأصحاب الأرض وانتصار وحيد للضيوف، وتسجيل هدفين عكسيين، وتسجيل 4 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، وإشهار البطاقة الحمراء مرتين.
-16 مدربا يغادرون الدوري
-القادسية يسيطر على أرقام يلو
-7 أندية تتنافس في القمة
-8 أندية تتصارع في القاع
-((ديربي عنيزة)) يبتسم للعربي

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