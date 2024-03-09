22 نقطة تتوج الزعيم بطلا للدوري

(MENAFN
- Al Watan) خطا الهلال خطوة كبيرة نحو حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين بانتصاره الـ16 على التوالي في الدوري، الذي جاء على حساب الرياض 1/3 ضمن الجولة الـ23 من البطولة، وبات بحاجة إلى 22 نقطة فقط لحسم اللقب لمصلحته قبل نهاية الدوري.
ويعد هذا الانتصار الـ27 تواليا في جميع المسابقات للزعيم، وبات بحاجة للانتصار على الاتحاد، بعد غد، للانفراد برقم أعلى أندية العالم تسجيلا للانتصارات المتتالية، الذي كان مسجلا في موسوعة ((جينيس)) باسم نيو سينتس الويلزي، عندما حقق السلسلة نفسها موسم 2017. وفي حال انتصار الزعيم على العميد، سيحطم الرقم التاريخي، ويصبح صاحب أكبر سلسلة انتصارات متتالية في العالم.
7 انتصارات وتعادل
رفع الزعيم رصيده للنقطة 65 في صدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين، موسعًا الفارق مع ملاحقه النصر إلى 12 نقطة قبل 11 جولة من النهاية. ويحتاج الأزرق لتحقيق الانتصار في 7 مباريات متتالية وتعادل وحيد من أجل حسم اللقب حال استمرار النصر هو الآخر في الفوز بمبارياته خلال المدة المذكورة نفسها. ويعتبر أكبر عدد نقطي قد يصل إليه النصر هو 86 نقطة حال انتصاره في جميع مباريات المقبلة. لذا، فإن تفوق الهلال عليه بنقطة واحدة سيكون من خلال الفوز في 7 مباريات، والتعادل مرة واحدة. وسيحصد الهلال وقتها 22 نقطة جديدة قبل 3 جولات من النهاية، ليستعيد لقب الدوري بعد فشله في الحفاظ عليه بالنسخة الماضية. ومن الممكن أن يحسم الهلال اللقب بفارق أقل حال تعثر النصر في المباريات المقبلة سواء بالتعادل أو الخسارة. وسيواجه الهلال جاره وغريمه التقليدي النصر في الـ16 من مايو المقبل على ملعب ((الأول بارك))، لحساب الجولة الـ32 للدوري. وقد انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين لمصلحة الهلال 1/3 على ملعب إستاد الملك فهد الدولي.
إنجاز عالمي
حقق الهلال إنجازًا تاريخيًا بمعادلة أطول سلسلة انتصارات لأندية كرة القدم، بعد فوزه على الرياض، حيث وصل للانتصار الـ27 على التوالي في كل البطولات الرسمية (الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين)، وعادل الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات في التاريخ، المسجل في موسوعة ((جينيس)) باسم نيو سينتس الويلزي، عندما حقق السلسلة نفسها موسم 2017. وتخطى الهلال رقم أياكس أمستردام الهولندي، صاحب المركز الثاني بالقائمة، الذي حقق 26 انتصارًا على التوالي موسم 1972 بقيادة أسطورته يوهان كرويف.
ويحتاج الهلال لفوز جديد على الاتحاد، بعد غد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، للانفراد بالرقم التاريخي بـ28 انتصارًا. وسبق للهلال أن تفوق على الاتحاد مرتين في مارس الجاري: الأولى في الدوري 1/3، والثانية في ذهاب ربع نهائي البطولة الآسيوية 2/صفر.
تفوق واضح
لا يعرف الهلال إلا الفوز في كل البطولات منذ تعادله مع ضمك بهدف لمثله ضمن الجولة السابعة للدوري السعودي في الـ21 من سبتمبر الماضي. وبعدها، فاز الهلال في 16 مباراة بالدوري، و8 مباريات في دوري أبطال آسيا، و3 بكأس الملك.
وبخلاف هذه السلسلة، فإن فريق المدرب جورجي جيسوس لم يتذوق طعم الخسارة منذ بداية الموسم الجاري على مستوى كل البطولات (32 فوزا و3 تعادلات).
-22 نقطة تمنح الزعيم لقب الدوري
-7 انتصارات وتعادل وحيد تتوج الأزرق
-تعثر النصر يقلل الحد النقطي المطلوب
-16 انتصارا متتاليا للزعيم في دوري روشن
-27 انتصارا هلاليا متتاليا في كل البطولات
-الانتصار على الاتحاد يضع الزعيم على رأس قائمة عالمية
-الانتصار الـ28 تواليا يضع الهلال في موسوعة ((جينيس)) وحيدا
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