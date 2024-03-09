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22 نقطة تتوج الزعيم بطلا للدوري

3/9/2024 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) خطا الهلال خطوة كبيرة نحو حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين بانتصاره الـ16 على التوالي في الدوري، الذي جاء على حساب الرياض 1/3 ضمن الجولة الـ23 من البطولة، وبات بحاجة إلى 22 نقطة فقط لحسم اللقب لمصلحته قبل نهاية الدوري.
ويعد هذا الانتصار الـ27 تواليا في جميع المسابقات للزعيم، وبات بحاجة للانتصار على الاتحاد، بعد غد، للانفراد برقم أعلى أندية العالم تسجيلا للانتصارات المتتالية، الذي كان مسجلا في موسوعة ((جينيس)) باسم نيو سينتس الويلزي، عندما حقق السلسلة نفسها موسم 2017. وفي حال انتصار الزعيم على العميد، سيحطم الرقم التاريخي، ويصبح صاحب أكبر سلسلة انتصارات متتالية في العالم.
7 انتصارات وتعادل
رفع الزعيم رصيده للنقطة 65 في صدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين، موسعًا الفارق مع ملاحقه النصر إلى 12 نقطة قبل 11 جولة من النهاية. ويحتاج الأزرق لتحقيق الانتصار في 7 مباريات متتالية وتعادل وحيد من أجل حسم اللقب حال استمرار النصر هو الآخر في الفوز بمبارياته خلال المدة المذكورة نفسها. ويعتبر أكبر عدد نقطي قد يصل إليه النصر هو 86 نقطة حال انتصاره في جميع مباريات المقبلة. لذا، فإن تفوق الهلال عليه بنقطة واحدة سيكون من خلال الفوز في 7 مباريات، والتعادل مرة واحدة. وسيحصد الهلال وقتها 22 نقطة جديدة قبل 3 جولات من النهاية، ليستعيد لقب الدوري بعد فشله في الحفاظ عليه بالنسخة الماضية. ومن الممكن أن يحسم الهلال اللقب بفارق أقل حال تعثر النصر في المباريات المقبلة سواء بالتعادل أو الخسارة. وسيواجه الهلال جاره وغريمه التقليدي النصر في الـ16 من مايو المقبل على ملعب ((الأول بارك))، لحساب الجولة الـ32 للدوري. وقد انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين لمصلحة الهلال 1/3 على ملعب إستاد الملك فهد الدولي.
إنجاز عالمي
حقق الهلال إنجازًا تاريخيًا بمعادلة أطول سلسلة انتصارات لأندية كرة القدم، بعد فوزه على الرياض، حيث وصل للانتصار الـ27 على التوالي في كل البطولات الرسمية (الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين)، وعادل الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات في التاريخ، المسجل في موسوعة ((جينيس)) باسم نيو سينتس الويلزي، عندما حقق السلسلة نفسها موسم 2017. وتخطى الهلال رقم أياكس أمستردام الهولندي، صاحب المركز الثاني بالقائمة، الذي حقق 26 انتصارًا على التوالي موسم 1972 بقيادة أسطورته يوهان كرويف.
ويحتاج الهلال لفوز جديد على الاتحاد، بعد غد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، للانفراد بالرقم التاريخي بـ28 انتصارًا. وسبق للهلال أن تفوق على الاتحاد مرتين في مارس الجاري: الأولى في الدوري 1/3، والثانية في ذهاب ربع نهائي البطولة الآسيوية 2/صفر.
تفوق واضح
لا يعرف الهلال إلا الفوز في كل البطولات منذ تعادله مع ضمك بهدف لمثله ضمن الجولة السابعة للدوري السعودي في الـ21 من سبتمبر الماضي. وبعدها، فاز الهلال في 16 مباراة بالدوري، و8 مباريات في دوري أبطال آسيا، و3 بكأس الملك.
وبخلاف هذه السلسلة، فإن فريق المدرب جورجي جيسوس لم يتذوق طعم الخسارة منذ بداية الموسم الجاري على مستوى كل البطولات (32 فوزا و3 تعادلات).
-22 نقطة تمنح الزعيم لقب الدوري
-7 انتصارات وتعادل وحيد تتوج الأزرق
-تعثر النصر يقلل الحد النقطي المطلوب
-16 انتصارا متتاليا للزعيم في دوري روشن
-27 انتصارا هلاليا متتاليا في كل البطولات
-الانتصار على الاتحاد يضع الزعيم على رأس قائمة عالمية
-الانتصار الـ28 تواليا يضع الهلال في موسوعة ((جينيس)) وحيدا

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