كينيا ..مقتل 32 امرأة في شهر

(MENAFN
- Al Watan) علت أصوات الناشطين الكينيين في مهمة لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي مع تصاعد الهجمات العنيفة والمميتة على النساء في كينيا، حيث قُتلت ما يقرب من 60 امرأة منذ بداية العام، وفقًا للحكومة و 32 امرأة في شهر واحد هناك.
ووجد المسح الديموغرافي والصحي في كينيا لعام 2023 أن أكثر من 11 مليون امرأة - أو 20 % من السكان - تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن، مع تعرض 2.8 مليون من هؤلاء النساء لهذا النوع من العنف في كينيا.
وتقول شركة أوديبو ديف للأبحاث الكينية، إن ما لا يقل عن 500 امرأة في كينيا قُتلن بسبب جنسهن في الفترة من يناير 2016 إلى ديسمبر 2023.
لا تصمت
لذا خصص الناشطون منظمة مجتمعية تسمى Usikimye، والتي تعني ((لا تصمت)) باللغة السواحيلية. ترأسها نجيري ميغوي، وذلك لاستقبال طلبات الإنقاذ الطارئة واستنجاد النساء هناك.
وتقع ميغوي على الخطوط الأمامية للحرب ضد الوباء الصامت للعنف القائم على النوع الاجتماعي في كينيا، وتقول إن عملها في دعم وحماية الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي يبدو وكأنه قطرة في محيط مقارنة بفيضان الضحايا الذين يطلبون المساعدة يوميًا. مضيفة أنه فقط في يناير من هذا العام فقط، وقعت 32 امرأة ضحية لجريمة قتل الإناث، التي تعرفها الأمم المتحدة بأنها ((القتل المتعمد بدوافع مرتبطة بالجنس)).
مضيفه ماذا ستفعل الحكومة لو قتل المرض 32 امرأة في شهر واحد؟ وتجيب على ذلك: ((سيعلن ذلك كارثة وطنية)).
تعذيب وابتزاز
وتصدرت كينيا عناوين الأخبار في الأشهر الأخيرة بعد مقتل واهو ستارليت في 3 يناير، وهي أخت تبلغ من العمر 26 عاماً، تعرضت للطعن على يد رجل يُزعم أنه ينتمي إلى عصابة إجرامية يقوم أعضاؤها بابتزاز النساء واغتصابهن من خلال مواقع التعارف.
وتم القبض على المشتبه به جون ماتارا بعد أن دخل المستشفى مصابًا بطعنات نتيجة المواجهة مع ستارليت. وقد اتُهم بالاغتصاب والقتل. وبعد الكشف عن هويته، تقدمت سبع نساء زاعمات أنه قام بتعذيبهن وابتزازهن.
وأدى مقتل ستارليت، إلى جانب مقتل أكثر من 31 امرأة في يناير، إلى خروج آلاف الكينيين إلى الشوارع في أكبر احتجاج على الإطلاق في البلاد ضد العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتقول ميجوي: ((لا يوجد أي من الرجال الذين قتلوا هؤلاء النساء في السجن... معظمهم يسيرون بيننا)).
ارتفاع الحالات
وبدأت مسيرة ارتفاع حالات العنف منذ جائحة كوفيد-19، عندما ارتفعت حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنها في كينيا بنسبة كاملة، لذا أعادت الحكومة تنشيط مكاتب خاصة في مراكز الشرطة مع ضباط مدربين خصيصًا للمساعدة في تسريع التحقيقات في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي لمنح الناجين العدالة. وردع مرتكبيها.
لكن نشطاء حقوق الإنسان في كينيا، الذين تحدث العديد منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من الانتقام، يقولون إن هذه المكاتب لم تعد تعمل، وأن بعض الضباط المسؤولين يشعرون بالإحباط بسبب ضعف الأجور، ويصبون إحباطهم على الناجين أنفسهم.
ويشير الناشطون أيضًا إلى انتشار ثقافة تلقي الرشوة بين أفراد الشرطة الكينية، والحالات التي طلب فيها ضباط الشرطة من ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي دفع رشوة مقابل اتخاذ إجراءات ضد الجناة.
ولم ترد الشرطة الكينية على طلب مكتوب للتعليق على هذه
النساء في كينيا
قُتلت ما يقرب من 60 امرأة منذ بداية العام
قتلت 32 امرأة في شهر واحد خلال هذا العام.
أكثر من 11 مليون امرأة تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي في عام 2023 تعرض 2.8 مليون من هؤلاء النساء لهذا النوع من العنف في كينيا.
ما لا يقل عن 500 امرأة في كينيا قُتلن بسبب جنسهن في الفترة من يناير 2016 إلى ديسمبر 2023.
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