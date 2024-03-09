Sunday, 10 March 2024 09:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كينيا ..مقتل 32 امرأة في شهر

3/9/2024 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) علت أصوات الناشطين الكينيين في مهمة لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي مع تصاعد الهجمات العنيفة والمميتة على النساء في كينيا، حيث قُتلت ما يقرب من 60 امرأة منذ بداية العام، وفقًا للحكومة و 32 امرأة في شهر واحد هناك.
ووجد المسح الديموغرافي والصحي في كينيا لعام 2023 أن أكثر من 11 مليون امرأة - أو 20 % من السكان - تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن، مع تعرض 2.8 مليون من هؤلاء النساء لهذا النوع من العنف في كينيا.
وتقول شركة أوديبو ديف للأبحاث الكينية، إن ما لا يقل عن 500 امرأة في كينيا قُتلن بسبب جنسهن في الفترة من يناير 2016 إلى ديسمبر 2023.
لا تصمت
لذا خصص الناشطون منظمة مجتمعية تسمى Usikimye، والتي تعني ((لا تصمت)) باللغة السواحيلية. ترأسها نجيري ميغوي، وذلك لاستقبال طلبات الإنقاذ الطارئة واستنجاد النساء هناك.
وتقع ميغوي على الخطوط الأمامية للحرب ضد الوباء الصامت للعنف القائم على النوع الاجتماعي في كينيا، وتقول إن عملها في دعم وحماية الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي يبدو وكأنه قطرة في محيط مقارنة بفيضان الضحايا الذين يطلبون المساعدة يوميًا. مضيفة أنه فقط في يناير من هذا العام فقط، وقعت 32 امرأة ضحية لجريمة قتل الإناث، التي تعرفها الأمم المتحدة بأنها ((القتل المتعمد بدوافع مرتبطة بالجنس)).
مضيفه ماذا ستفعل الحكومة لو قتل المرض 32 امرأة في شهر واحد؟ وتجيب على ذلك: ((سيعلن ذلك كارثة وطنية)).
تعذيب وابتزاز
وتصدرت كينيا عناوين الأخبار في الأشهر الأخيرة بعد مقتل واهو ستارليت في 3 يناير، وهي أخت تبلغ من العمر 26 عاماً، تعرضت للطعن على يد رجل يُزعم أنه ينتمي إلى عصابة إجرامية يقوم أعضاؤها بابتزاز النساء واغتصابهن من خلال مواقع التعارف.
وتم القبض على المشتبه به جون ماتارا بعد أن دخل المستشفى مصابًا بطعنات نتيجة المواجهة مع ستارليت. وقد اتُهم بالاغتصاب والقتل. وبعد الكشف عن هويته، تقدمت سبع نساء زاعمات أنه قام بتعذيبهن وابتزازهن.
وأدى مقتل ستارليت، إلى جانب مقتل أكثر من 31 امرأة في يناير، إلى خروج آلاف الكينيين إلى الشوارع في أكبر احتجاج على الإطلاق في البلاد ضد العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتقول ميجوي: ((لا يوجد أي من الرجال الذين قتلوا هؤلاء النساء في السجن... معظمهم يسيرون بيننا)).
ارتفاع الحالات
وبدأت مسيرة ارتفاع حالات العنف منذ جائحة كوفيد-19، عندما ارتفعت حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنها في كينيا بنسبة كاملة، لذا أعادت الحكومة تنشيط مكاتب خاصة في مراكز الشرطة مع ضباط مدربين خصيصًا للمساعدة في تسريع التحقيقات في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي لمنح الناجين العدالة. وردع مرتكبيها.
لكن نشطاء حقوق الإنسان في كينيا، الذين تحدث العديد منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من الانتقام، يقولون إن هذه المكاتب لم تعد تعمل، وأن بعض الضباط المسؤولين يشعرون بالإحباط بسبب ضعف الأجور، ويصبون إحباطهم على الناجين أنفسهم.
ويشير الناشطون أيضًا إلى انتشار ثقافة تلقي الرشوة بين أفراد الشرطة الكينية، والحالات التي طلب فيها ضباط الشرطة من ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي دفع رشوة مقابل اتخاذ إجراءات ضد الجناة.
ولم ترد الشرطة الكينية على طلب مكتوب للتعليق على هذه

النساء في كينيا
قُتلت ما يقرب من 60 امرأة منذ بداية العام
قتلت 32 امرأة في شهر واحد خلال هذا العام.
أكثر من 11 مليون امرأة تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي في عام 2023 تعرض 2.8 مليون من هؤلاء النساء لهذا النوع من العنف في كينيا.
ما لا يقل عن 500 امرأة في كينيا قُتلن بسبب جنسهن في الفترة من يناير 2016 إلى ديسمبر 2023.

MENAFN09032024000089011017ID1107956623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث