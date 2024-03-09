57% من إنتاج المياه المعبأة بمصانع الرياض

بلغ عدد رخص تصدير مياه الشرب المعبأة الصادرة 35 رخصة تنتج ما مجموعة 97.156.57م3، أكثر من نصفها يتم انتاجها من مصانع منطقة الرياض و57% تنتج من خلال 16 مصنع تنتج حوالي 55.023.38 م3.

وأشارت بيانات لوزارة البيئة والمياه والزراعة بأن حوالي نصف رخص انتاج المياه توزعت على المناطق الأخرى بعد ان استحوذت الرياض على نصفها حيث توزعت على باقي مناطق المملكة باستثناء مناطق عسير، وتبوك، والحدود الشمالية، ونجران، والباحة التي خلت من أي مصنع للمياه المعبأة.

توزيع المصانع

واظهرت البيانات بأن المناطق التي جاء بعد الرياض في عدد المصانع كانت كل من منطقة مكة المكرمة بعدد 6 رخص وكمية المياه المصدرة 21,928.47 م3 ، وسجلت منطقة القصيم 4 رخص وكمية المياه المصدرة 11,642.72 م3 ، والمنطقة الشرقية 3 رخص وكمية المياه المصدرة 6112م3 ، ومنطقة المدينة المنورة 2 رخصة وكمية المياه المصدرة 1500م3 ، ومنطقة حائل 1 رخصة وكمية المياه المصدرة 150 م3، ومنطقة جازان 1 رخصة وكمية المياه المصدرة 100م3 ، ومنطقة الجوف 2 رخصة وكمية المياه المصدرة 700م3 بينما لم تسجل اي رخصة كلا من منطقة عسير ، وتبوك والحدود الشمالية ونجران والباحة .

اشتراطات البيع

اشترطت وزارة المياه و الزراعة على المرخص لنشاط توزيع المياه لبيع وتجزئة مراقبة خطوط وشبكات التوزيع وملحقاتها والصهاريج وضمان عدم تسرب المياه منها ويمكنه تنفيذ ذلك مباشرة أو من خلال الشركات المتخصصة بكشف التسربات والمعتمدة من قبل الوزارة أومن تفوضه، وعلى المرخص له بنشاط توزيع المياه والبيع بالتجزئة الإلزام بمعايير نوعية المياه المعتمدة من الوزارة، وعليه إجراء فحوصات النوعية، ومراقبة جودة المياه وفق الجداول والضوابط الفنية والإجرائية التي تحددها القواعد الصادرة، كما اشترطت على المرخص له بنشاط توزيع المياه والبيع بالتجزئة ضمان عدم خلط المياه المنتجة لاستخدامات مختلفة في شبكات التوزيع أو صهاريج التوزيع أو البيع بالتجزئة إذا كانت نوعية المياه تختلف بحسب الاستخدام، ويحظر بشكل مطلق إدخال مياه معالجة إلى تلك الشبكات والصهاريج ، وعلى المرخص له بنشاط توزيع المياه توفير نقاط ومنافذ جاهزة لتركيب صمامات ومآخذ إطفاء الحريق في التجمعات الحضرية والصناعية، وعليه أن ينسق مع الدفاع المدني بشأن مواقع النقاط وتوزيعها وأن يسهل عملية تركيب المآخذ من قبل الدفاع المدني. وللمرخص له الاتفاق مباشرة مع الدفاع المدني بشأن حساب التكاليف ذات العلاقة.

تراخيص مصانع المياه المعبأة بالمناطق وكمية المياه المنتجة:

الرياض= 16= 55,023.38 م3

مكة المكرمة= 6 = 21,928.47 م3

القصيم = 4 = 11,642.72 م3

المنطقة الشرقية= 3 = 6112م3

المدينة المنورة= 2 = 1500م3

حائل= 1 = 150 م3

جازان= 1 = 100م3

الجوف= 2 = 700م3