57% من إنتاج المياه المعبأة بمصانع الرياض

57% من إنتاج المياه المعبأة بمصانع الرياض
التاريخ
3/9/2024 11:14:52 PM
| بلغ عدد رخص تصدير مياه الشرب المعبأة الصادرة 35 رخصة تنتج ما مجموعة 97.156.57م3، أكثر من نصفها يتم انتاجها من مصانع منطقة الرياض و57% تنتج من خلال 16 مصنع تنتج حوالي 55.023.38 م3.
وأشارت بيانات لوزارة البيئة والمياه والزراعة بأن حوالي نصف رخص انتاج المياه توزعت على المناطق الأخرى بعد ان استحوذت الرياض على نصفها حيث توزعت على باقي مناطق المملكة باستثناء مناطق عسير، وتبوك، والحدود الشمالية، ونجران، والباحة التي خلت من أي مصنع للمياه المعبأة.
توزيع المصانع
واظهرت البيانات بأن المناطق التي جاء بعد الرياض في عدد المصانع كانت كل من منطقة مكة المكرمة بعدد 6 رخص وكمية المياه المصدرة 21,928.47 م3 ، وسجلت منطقة القصيم 4 رخص وكمية المياه المصدرة 11,642.72 م3 ، والمنطقة الشرقية 3 رخص وكمية المياه المصدرة 6112م3 ، ومنطقة المدينة المنورة 2 رخصة وكمية المياه المصدرة 1500م3 ، ومنطقة حائل 1 رخصة وكمية المياه المصدرة 150 م3، ومنطقة جازان 1 رخصة وكمية المياه المصدرة 100م3 ، ومنطقة الجوف 2 رخصة وكمية المياه المصدرة 700م3 بينما لم تسجل اي رخصة كلا من منطقة عسير ، وتبوك والحدود الشمالية ونجران والباحة .
اشتراطات البيع
اشترطت وزارة المياه و الزراعة على المرخص لنشاط توزيع المياه لبيع وتجزئة مراقبة خطوط وشبكات التوزيع وملحقاتها والصهاريج وضمان عدم تسرب المياه منها ويمكنه تنفيذ ذلك مباشرة أو من خلال الشركات المتخصصة بكشف التسربات والمعتمدة من قبل الوزارة أومن تفوضه، وعلى المرخص له بنشاط توزيع المياه والبيع بالتجزئة الإلزام بمعايير نوعية المياه المعتمدة من الوزارة، وعليه إجراء فحوصات النوعية، ومراقبة جودة المياه وفق الجداول والضوابط الفنية والإجرائية التي تحددها القواعد الصادرة، كما اشترطت على المرخص له بنشاط توزيع المياه والبيع بالتجزئة ضمان عدم خلط المياه المنتجة لاستخدامات مختلفة في شبكات التوزيع أو صهاريج التوزيع أو البيع بالتجزئة إذا كانت نوعية المياه تختلف بحسب الاستخدام، ويحظر بشكل مطلق إدخال مياه معالجة إلى تلك الشبكات والصهاريج ، وعلى المرخص له بنشاط توزيع المياه توفير نقاط ومنافذ جاهزة لتركيب صمامات ومآخذ إطفاء الحريق في التجمعات الحضرية والصناعية، وعليه أن ينسق مع الدفاع المدني بشأن مواقع النقاط وتوزيعها وأن يسهل عملية تركيب المآخذ من قبل الدفاع المدني. وللمرخص له الاتفاق مباشرة مع الدفاع المدني بشأن حساب التكاليف ذات العلاقة.
تراخيص مصانع المياه المعبأة بالمناطق وكمية المياه المنتجة:
الرياض= 16= 55,023.38 م3
مكة المكرمة= 6 = 21,928.47 م3
القصيم = 4 = 11,642.72 م3
المنطقة الشرقية= 3 = 6112م3
المدينة المنورة= 2 = 1500م3
حائل= 1 = 150 م3
جازان= 1 = 100م3
الجوف= 2 = 700م3
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