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إطلاق أول مسرعة لحلول الأزمات البيئية في العالم

3/9/2024 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن أستديو يختص بإطلاق الشركات الناشئة، وهو أحد استثمارات برنامج واعد التابع لشركة أرامكو السعودية عن إطلاق أول مسرعة في تقنيات المناخ تحت مسمى ((فلاقشب.. تقنيات المناخ)) (Flagship- ClimateTech)، ويهدف لتسريع دخول الشركات الناشئة التي تقدم حلولا تقنية للحد من أثر التغير المناخي بالاستفادة من الخبرات في تنمية وتطوير الأعمال وخبرات شركات في مجال الاستثمار، وبناء الشركات في قطاع الاستدامة وتقنيات المناخ.
وجاء هذا الإعلان لدعم أهداف المملكة المناخية، وسد الاحتياج الكبير لتقنيات المناخ في ظل أثر التغير المناخي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كارتفاع درجة الحرارة في المنطقة بمعدل الضعف مقارنةً ببقية مناطق العالم، بالإضافة الحاجة الملحة لتمويل المشروعات والتقنيات التي ستسهم بشكل فاعل في الحد من أثر التغير المناخي على المملكة والعالم.
وأكد أحمد الصيدلاني، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الاستثمارية من ((واعد))، أهمية وجود مثل هذه المسرعات لتسريع توطين تقنيات المناخ وبناء القدرات المحلية، وإيجاد حلول سريعة وفعالة لتدارك الأزمات البيئية، ومواجهة تحديات تغير المناخ على المستوى المحلي والعالمي.
وأوضحت أضوى الدخيل، مستثمرة في قطاع تقنيات المناخ، أنها تسعى لدعم مختلف المشروعات الناشئة لخدمة نمو قطاع الأعمال في المملكة، وعلى رأسها الأعمال ذات الأهداف النبيلة، والتي تصب في صالح الجميع وصالح البيئة والاستدامة.
ويذكر أن المملكة تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية تماشيًا مع اتفاقية باريس للمناخ؛ وذلك بهدف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، وأطلقت على إثرها العديد من المبادرات الوطنية منها مبادرتا ((السعودية الخضراء- والشرق الأوسط الأخضر))، بالإضافة إلى خطط التحول إلى 50% طاقة نظيفة، والعديد من المستهدفات الطموحة ضمن جهودها الحثيثة وسعيها المستمر لبيئة مستدامة ومناخ صحي لأبنائها والعالم أجمع.

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