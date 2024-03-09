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6 معايير لبناء المدن الصناعية

3/9/2024 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت هيئة مدن 6 متطلبات لتحقيق معايير بناء المدن الصناعية النموذجية والتي تتمثل في المساحة، والبنى التحتية، والرقابة البيئية، والمسافة الفاصلة عن المدن، والبيئة الصناعية، وتوفير الخدمات.
وأكد المستشار الهندسي بهيئة مدن المهندس نايف عيد الرفاعي لـ((الوطن)) أن المدن الصناعية هي إحدى المحركات الأساسية للاقتصاد الدولي وهي نواة للحراك المالي للموارد البشرية والمواد الأولية لإنتاج منتجات ذات سعر عالٍ مقارنة بالمواد الأولية، مشيرًا إلى أن هناك معايير هامة لبناء هذه المدن الصناعية النموذجية منها توفير المساحات الشاسعة لاستيعاب المصانع الكبيرة، حيث إن المصانع لها معايير ومتطلبات لتوطين الصناعة وإحدى معاييرها المساحة التصنيعية والمساحة التخزينية والتي تصل إلى 100 ألف متر مربع، وتوفير البنية التحتية للخدمات كالكهرباء والمياه وغيرها، وتوفير الرقابة البيئية للمصانع لإعادة تدوير المخلفات وتقليل التلوث البيئي مثل مخلفات مصانع الأدوية والمواد الكيماوية الناتجة عنها فهي تحتاج إلى إتلاف بطريقة علمية وآمنة، إضافة لبعدها عن المناطق السكنية لحماية السكان من التلوث، وصنع بيئة صناعية تتوفر فيها مصانع صغيرة تصنع المواد الأولية لخدمة المصانع الكبرى، وتوفير الخدمات اللوجستية في المدن الصناعية للتصدير واستيراد البضائع كالميناء البحري في ينبع وجيزان والجبيل والميناء الجاف في الرياض والمدن التي لا تحتوي على توفير الخدمات اللوجستية كأحد المعايير الصناعية ترتفع فيها التكاليف الصناعية وتعاني في سلاسل الإمداد وتعاني من تأخير في توريد المواد أو تعرضها للتلف في الشحن البري مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويعرض المدن للإفلاس على المدى الطويل.
مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية متطورة وشهدت تطورًا كبيرًا في مجال الصناعة وأتمتة الصناعات وتأثيرها في تخفيض اليد العاملة ورفع مستوى الجودة الصناعية مما تسهم به في تخفيض التكاليف التصنيعية للمنافسة في السوق المحلي والعالمي والخدمات اللوجستية ومازالت هناك مساحة كبيرة للتطوير مستقبلًا.
مضيفا أنه توجد في المملكة 40 مدينة صناعية تحت إشراف منشأة الدولة مثل الهيئة السعودية للمدن الصناعية والهيئة الملكية للجبيل وينبع وجازان ورأس الخير، إضافة إلى 19 مدينة صناعية خاصة مثل مدينة بترورابغ الصناعية، كما تتميز مدن الهيئة الملكية بالصناعات النفطية والتحويلية، إضافة إلى الصناعات الخفيفة أما في المدن الصناعية فإنها تتميز بالصناعات المعدنية والغذائية والصناعات الكيميائية.

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