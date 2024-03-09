الأرصاد: فرصة لتكوّن السحب الرعدية على 5 مناطق

الأرصاد: فرصة لتكوّن السحب الرعدية على 5 مناطق
التاريخ
3/9/2024 11:14:52 PM
(MENAFN
- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك تمتد إلى حائل والحدود الشمالية (رفحاء). في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، القصيم والمدينة المنورة.
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