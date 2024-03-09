المالية تعتزم رفع توقعاتها لمتوسط أسعار فائدة الدين الحكومى إلى 28.5% العام المالى المقبل

تعتزم وزارة المالية رفع توقعاتها لأسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى“سندات وأذون الخزانة” بمتوسط 5% ليصل إلى 28.5% فى موازنة العام المالى القادم 2024-2025 بحسب مصادر حكومية لـ”البورصة”.

موضوعاتكيف ستتعامل الشركات المقترضة مع الزيادة الكبيرة فى أسعار الفائدة؟ “صندوق النقد”:“المركزى” ملتزم بتوجيه معظم تدفقات“رأس الحكمة” لبناء الاحتياطى “السلع التموينية” تلغى ممارسة لاستيراد القمح لارتفاع الأسعار

وأوضحت المصادر، أن“المالية” تستهدف زيادة إصداراتها من سندات الخزانة عن أذون الخزانة فى العام المالى القادم بهدف إطالة عمر الدين.

وكانت التقديرات الأولية وقت إعداد موازنة العام المالى الحالى تتوقع أن يصل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية عند 18.5%.

ولكن تم رفعها فى التقرير المالى نصف السنوى إلى 23.5%، وذلك بسبب الإجراءات التى قامت بها السلطات النقدية ممثلة فى البنك المركزى برفع أسعار العائد بواقع 800 نقطة أساس أربع مرات فى خلال الفترة من يوليو 2022 حتى ديسمبر 2023، بالإضافة إلى رفع معدل الفائدة بمعدل 2% فى الأول من فبراير الماضى.

وأقدم البنك المركزى على رفع قياسى لأسعار الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضى ضمن خطته لإصلاح سعر الصرف.

وأوضح مصدر فى أسواق الدخل الثابت أن رفع معدلات الفائدة بنسبة 6% يشجع على زيادة الطلب من الأجانب على أدوات الدين الحكومى، ما يرفع حجم المال الساخن القادم من الخارج كما حدث فى 2016، ويرى أن عطاءات اليوم الخميس على أذون الخزانة ستحدد الاتجاه العام للأسعار بعد رفع الفائدة، متوقعأ ألا تتعدى الـ35%، تسعى وزارة المالية لخفض نسبة الدين للناتج المحلى لاقل من 80 % خلال السنوات الثلاثة المقبلة .

وقال محمد معيط وزير المالية فى بيان، إنه بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون المالية العامة الموحد، سيتم سنويًا تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؛ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدلات الدين فى مسار نزولى مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وارتفع متوسط فائدة أذون الخزانة أجل 364 يوم فى عطاء الخميس نحو 2.4%، ليتجاوز 32.3% مقابل 29.9%، ، ووصل أعلى عائد إلى 32.6% مقابل نحو 30% العطاء الماضى فيما بلغ أدنى عائد 28% مقابل 26%.

وأتاح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية الاكتتاب فى أذون الخزانة أجل 364 يوم بقيمة 30 مليار جنيه وتلقى عليها طلبات بقيمة 254 مليار جنيه قبلت منها نحو 87.8 مليار جنيه.

وارتفع متوسط الفائدة نحو 3.4% على الأذون أجل 6 أشهر ليصل إلى31.837% مقابل 28.484%، وكان أعلى عائد 32.15% مقارنة مع 28.6% فى عطاء الأسبوع الماضى فيما كان أدنى عائد 23% مقارنة مع 25% عائد الأسبوع.

وتعانى الموازنة العامة للدولة من فاتورة مرتفعة لفوائد الدين تخطت 100% من إجمالى إيرادات الدولة خلال أول 7 أشهر من العام الحالى وقاربت على تريليون جنيه.

وبحسب بيانات وزارة المالية فإن كل 1% زيادة عن المتوسط المحسوب فى الموازنة العامة للدولة يُكبد الخزانة نحو 80 مليار جنيه.