كيف ستتعامل الشركات المقترضة مع الزيادة الكبيرة فى أسعار الفائدة؟

فاجأ البنك المركزى مجتمع الأعمال والاقتصاديين برفع الفائدة على الجنيه أكثر من التوقعات وقام برفعها 600 نقطة أساس دفعة واحدة يوم الأربعاء مع إطلاق خطته لإصلاح سوق الصرف.

ووصلت الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة لدى البنك 28.25%، وهو ما أضاف أعباء كبيرة بين ليلة وضحاها على الشركات المقترضة وذات المديونية العالية.

موضوعات“المالية” تعتزم رفع توقعاتها لمتوسط أسعار فائدة الدين الحكومى إلى 28.5% العام المالى المقبل “صندوق النقد”:“المركزى” ملتزم بتوجيه معظم تدفقات“رأس الحكمة” لبناء الاحتياطى “السلع التموينية” تلغى ممارسة لاستيراد القمح لارتفاع الأسعار

ويتباين تأثير رفع أسعار الفائدة على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية على حسب الرافعة المالية وحجم قروض الشركات، فمع كل رفع في سعر الفائدة يزداد شكل التأثير خاصة تلك التى لديها ديون دولارية.

ومن بين أكبر الشركات المقترضة المدرجة بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، حديد عز والسويدى للكابلات والقابضة المصرية الكويتية والقلعة للاستثمارات المالية، وإعمار مصر وجى بى كورب، وإيبيكو، بالإضافة إلى المصرية للاتصالات، والنساجون الشرقيون، وراية القابضة.

وتتبنى الشركات سياسات مختلفة للخروج من وطأة ارتفاع تكلفة الدين باللجوء لتوفير سيولة عبر سبل أخرى بعيدًا عن مستويات الفائدة القياسية.

وقال حسام حسين رئيس القطاع المالي بشركة راية القابضة، إن رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس سيؤثر على الشركة بشكل ملحوظ ولكن الشركة تتبنى استراتيجيات مختلفة لتفادى هذا التأثير.

وأضاف حسين لـ((البورصة))، أن هناك توجه لزياة رؤوس أموال الشركات بهدف السداد المعجل للقروض لتفادى تأثير هذا الارتفاع وتخفيف وطأته، موضحًا أن حجم القروض على القابضة بلغ نحو 12 مليار جنيه ما بين محافظ الشركات التابعة ورأسمال عامل.

وتابع أن الشركة باتت تلجأ لزيادة رؤوس أموال أو استقطاب مستثمرين جدد للدخول بالشركات، موضحًا أن التأثير سيطول كل الشركات العاملة في السوق المصرية.

ويرى أن سياسة التشديد النقدى من الممكن أن تتباطأ وتيرتها خلال النصف الثانى من العام الجاري ما سيمنح الشركات فرصة لالتقاط أنفاسها حينها.

وتابع أن هناك تأثيرا على شركات الأنشطة المالية غير المصرفية خاصة على تكلفة الدين على قروضها القائمة، وكذلك المحافظ القائمة، متوقعًا أن تؤثر شهية المتعاملين على الاقتراض من شركات التمويل بدفع من ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال مصدر بشركة القاهرة للخدمات التعليمية“سيرا”، إن الشركة ما زالت حجم التأثير للرفع المفاجئ لسعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس عليها وعلى تكلفة الدين، وستقوم بوضع استراتيجيات للتمكن من التغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقالت مروة منير رئيس قطاع علاقات المستثمرين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة ستعقد اجتماعًا لمجلس إدارتها لرصد حجم التأثير عليها، موضحة أنه حتى الأن لا يوجد تاثير رغم وجود قروض، وذلك لامتلاكها رصيدا من السيولة التى وفرها بيع أرض هليوبارك.

وقالت مارينا ويليام محللة القطاع الاستهلاكى بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، إن الشركات المقترضة سوف تتأثر سلبًا بشكل كبير خاصة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – سيرا والتى تعد من الأكثر شركات اقتراضًا بهذا القطاع.

وأضافت أن أرباح الشركات المقترضة سوف تتأثر ولكن بشكل متفاوت، مشيرة إلى أن أصحاب العوائد الدولارية مثل شركة النساجون الشرقيون، وجهينة لن يطولهم التأثير بشكل كبير.

ونصحت الشركات المقترضة بالعمل على توفير السيولة والتى قد تستغرق بعض الوقت لمحاولة تخطى التأثير السلبى لارتفاع الفائدة.

وتعد شركة القلعة القابضة من بين أكبر الشركات المقترضة المدرجة بالبورصة المصرية، ومع رفع أسعار الفائدة ستشهد تأثرًا كبيرًا، وتعمل الشركة على بيع مساهماتها أو حصص من مساهماتها بشركاتها التابعة مقابل تسوية المديونيات.

وفى وقت سابق قال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إن هناك خطة لخفض مستويات المخاطر مع التركيز على تخفيض الديون وزيادة التدفقات النقدية، مشيرًا إلى الشركة المصرية للتكرير باتت منتظمة في سداد أقساط القروض وفوائدها، ونعمل على إعادة هيكلة الديون على مستوى شركة القلعة باعتبار ذلك الأمر من أولوياتها.

وقال هشام حمدى محلل استهلاكى بشركة النعيم لتداول الاوراق المالية، أن بالرغم من ارتفاع سعر الفائدة والتأثير السلبى على الشركات التى لديها قروض، إلا أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلق حالة من التوزان لدى تلك الشركات.

وأضاف أن استقرار سعر الصرف سيساعد الشركات فى الحصول على العملة الدولارية مشيراً إلى أن الإفراج عن البضائع المحتجزة بالجمارك سيساعد فى تحسن هوامش مجمل ربح الشركات، موضحًا أن القطاعات التى ستشهد تأثرًا إيجابيًا تتمثل فى شركات الأغذية مثل إيديتا، جهينة، دومتى، عبور لاند مع فتح الاعتمادات المستندية.

وتابع أن الشركات بقطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات مثل شركة جي بى كورب سوف تتأثر سلبيًا بشكل طفيف، ومن المتوقع انخفاض الفائدة تدريجيًا على المدى المتوسط.

وفى مؤتمر صحفى عقده يوم الأربعاء قال محافظ البنك المركزى حسن عبدالله إن تكلفة التمويل جزء محدود من التكلفة الإجمالية للشركات.