وزير الزراعة يوجه بالاستمرار في ضخ السلع بجميع المنافذ التابعة

MENAFN - Al-Borsa News) تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير معرض السلع الغذائية“خير مزارعنا لأهالينا”، والذي تقيمه الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في نسخته الخامسة تحت شعار“في حب مصر نلتقي”.

والتقى وزير الزراعة – خلال جولته التفقدية – بالمواطنين والعارضين، وأكد ضرورة التيسير الدائم لهم وتوفير كافة سبل الراحة والدعم.. وشدد على الاستمرار في ضخ السلع الغذائية والمنتجات، سواء من القطاعات الإنتاجية التابعة للوزارة أو شركات القطاع الخاص بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، والتي تتمتع أيضا بالجودة العالية، وذلك طوال أيام المعرض وحتي نهاية شهر رمضان المبارك.

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وأشار وزير الزراعة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة، للمساهمة ضمن خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية للحد من الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وخفض الأسعار وتوفيرها بجوده عالية.

ووجه بالاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية في جميع المنافذ التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، والبالغ عدها 274 منفذا ثابتا، و33 منفذا متحركا، تجوب القرى والميادين والمناطق النائية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة كافة المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات ألبان وبقوليات وغيرها من الاحتياجات الاساسية للمواطنين.. وتوجه بالشكر لكافة القائمين على المعرض والمشاركين فيه من الوزارة والقطاع الخاص على دورهم الوطني.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد راشد محافظ الجيزة قد افتتحا معرض“خير مزارعنا لأهالينا” للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، وذلك بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بمنطقة الدقي، ويفتح المعرض أبوابه يوميا لاستقبال الجمهور من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ10 مساء، وطوال شهر رمضان.

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