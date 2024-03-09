وزير الزراعة يوجه بالاستمرار في ضخ السلع بجميع المنافذ التابعة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير معرض السلع الغذائية“خير مزارعنا لأهالينا”، والذي تقيمه الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في نسخته الخامسة تحت شعار“في حب مصر نلتقي”.
والتقى وزير الزراعة – خلال جولته التفقدية – بالمواطنين والعارضين، وأكد ضرورة التيسير الدائم لهم وتوفير كافة سبل الراحة والدعم.. وشدد على الاستمرار في ضخ السلع الغذائية والمنتجات، سواء من القطاعات الإنتاجية التابعة للوزارة أو شركات القطاع الخاص بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، والتي تتمتع أيضا بالجودة العالية، وذلك طوال أيام المعرض وحتي نهاية شهر رمضان المبارك.
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وأشار وزير الزراعة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة، للمساهمة ضمن خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية للحد من الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وخفض الأسعار وتوفيرها بجوده عالية.
ووجه بالاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية في جميع المنافذ التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، والبالغ عدها 274 منفذا ثابتا، و33 منفذا متحركا، تجوب القرى والميادين والمناطق النائية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة كافة المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات ألبان وبقوليات وغيرها من الاحتياجات الاساسية للمواطنين.. وتوجه بالشكر لكافة القائمين على المعرض والمشاركين فيه من الوزارة والقطاع الخاص على دورهم الوطني.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد راشد محافظ الجيزة قد افتتحا معرض“خير مزارعنا لأهالينا” للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، وذلك بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بمنطقة الدقي، ويفتح المعرض أبوابه يوميا لاستقبال الجمهور من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ10 مساء، وطوال شهر رمضان.
المصدر:
MENAFN09032024000202011048ID1107956615
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