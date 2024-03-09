أزمة البطالة.. عائق أمام الطموح الاقتصادي وصداع مزمن في رأس الصين

MENAFN - Al-Borsa News) تظل البطالة في الصين أزمة تؤرق المسؤولين نظراً لوجود مشكلات هيكلية في سوق العمل، في الوقت الذي يستعد فيه الاقتصاد المتباطئ لاستقبال عدد ضخم من خريجي الجامعات خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة رويترز قول وزيرة الموارد البشرية الصيني، وانغ شياو بينغ، يوم السبت، إن سوق العمل شهد بداية جيدة هذا العام، خاصة في قطاعي الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، كما نظمت الصين 3 آلاف معرض توظيف حتى الآن.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان في بكين، إذ أوضحت الوزيرة الصينية أن السلطات ستواصل تطبيق السياسات الرامية لتحسين توظيف الشباب ومساعدة الشركات الصغيرة.

لكن هل تفلح تلك الجهود في تحسين أوضاع سوق العمل، خاصة مستوى البطالة بين الشباب.

وتمثل أزمة البطالة صداعاً مزمناً للصين التي ستشهد 11.79 مليون خريج جامعي جديد هذا العام، وفقاً لتوقعات وزارة التعليم الصينية.

وفي بداية جلسة البرلمان هذا الأسبوع، كشفت الحكومة عن هدفها للنمو الاقتصادي لعام 2024، إذ تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المئة، لكن سوق العمل يظل نقطة ضعف أساسية في هذه الخطة الطَّموح.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الصيني قد حقق نمواً بنسبة 5.2 في المئة خلال العام الماضي.

وكان المتحدث باسم المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني -وهو أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين- ليو جيه يي، قال الأسبوع الماضي إن الاقتصاد الصيني يواجه العديد من التحديات، أبرزها بطالة الشباب.

وأوضح ((أن تشغيل الشباب، خاصة الخريجين الجدد، يشكّل مصدرَ قلقٍ كبيراً))، لافتاً إلى أن الاقتصاد الصيني لا يزال يتمتع بأساس جيد وظروف مواتية لتعزيز التنمية.

ويعود ارتفاع معدلات بطالة الشباب إلى ضعف التعافي الاقتصادي عقب الجائحة، مع استمرار انكماش الاستهلاك المحلي، وتباطؤ النشاط الصناعي الخاص، وتعثر سوق العقارات.

من جهته، اتهم تشانغ داندان، الأستاذ المساعد في جامعة بكين، في مقال رأي لموقع الأخبار (كايكسين) في يوليو تموز 2023، الشباب الصيني بالتسبب جزئياً في تلك المشكلة نظراً لتقاعسه في البحث بجدية عن عمل، وتفضيلهم العمل لدى أسرهم، في المنازل.

وقال ((كان من الممكن أن يصل معدل البطالة الحقيقي للشباب إلى 46.5 في المئة في مارس آذار إذا شملت الإحصاءات نحو 16 مليون شاب يعملون لدى أُسرهم في المنزل، وبالتالي لم يبحثوا بجدية عن عمل)).

في يونيو 2023، كان واحد من كل خمسة صينيين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً عاطلاً عن العمل، وهي أحدث بيانات متوفرة قبل أن يقرر مكتب الإحصاء التوقف عن إصدار هذا النوع من البيانات، وتُقدر أعداد هذه الفئة في الصين بنحو 100 مليون شخص.

واستأنفت الصين نشر البيانات في يناير ، لكن بعد استبعاد طلاب الجامعات، ومع استثناء هذه الفئة تم تقدير معدل البطالة بين الشباب عند مستوى 14.9 في المئة في ديسمبر كانون الماضي.

وتتعرض السلطات الصينية لضغوط كبيرة لخلق فرص عمل كافية، لكنها تواجه العديد من التحديات في سبيل ذلك، خاصة مع سعي عدد كبير من خريجي الجامعات إلى الحصول على وظائف إدارية في ظل اقتصاد متباطئ، فضلاً عن مقاومة الشباب الجهود الحكومية التي تستهدف توجيههم إلى الوظائف الحرفية والتقنية.

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