إضراب طواقم المقصورة في شركة لوفتهانزا في مدينتين ألمانيتين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعت طواقم المقصورة في شركة لوفتهانزا إلى إضراب لمدة يومين الأسبوع المقبل في مدينتي فرانكفورت وميونيخ الألمانيتين، حسبما أعلن اتحاد UFO السبت، بعد أيام من إعلان شركة الطيران عن أرباح قياسية.
وقال المسؤول النقابي يواكيم فاسكيز بورغر“أعلنت المجموعة الخميس نتائج قياسية.
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على طواقم المقصورة الاستفادة من هذا النجاح ويجب مكافأة الجهود التي بذلت خلال أزمة جائحة كورونا”.
ويشمل الإضراب الرحلات من فرانكفورت الثلاثاء ومن ميونيخ الأربعاء، مع تأثر شركة سيتي لاين التابعة لشركة لوفتهانزا أيضا.
وأفادت لوفتهانزا الخميس أن أرباح عام 2023 تضاعفت بفضل ازدهار الطلب، بحيث بلغ صافي الارباح 1,67 مليار يورو (1,82 مليار دولار) وهو أعلى بكثير من مبلغ 791 مليون يورو في عام 2022.
وشكل 2023 العام الثاني على التوالي من الأرباح للمجموعة – التي تشمل لوفتهانزا ويورو وينغز واوستريان وسويس وبراسلز ايرلاينز – بعد عامين من الخسائر بسبب جائحة كورونا.
وتشهد المانيا منذ أشهر عدة موجة إضرابات في قطاعات مختلفة، بينها قطاع النقل، ليس لدى لوفتهانزا فحسب بل أيضا لدى مشغل السكك الحديد دويتش بان.
المصدر:
MENAFN09032024000202011048ID1107956613
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