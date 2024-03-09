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إضراب طواقم المقصورة في شركة لوفتهانزا في مدينتين ألمانيتين

3/9/2024 11:14:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) دعت طواقم المقصورة في شركة لوفتهانزا إلى إضراب لمدة يومين الأسبوع المقبل في مدينتي فرانكفورت وميونيخ الألمانيتين، حسبما أعلن اتحاد UFO السبت، بعد أيام من إعلان شركة الطيران عن أرباح قياسية.

وقال المسؤول النقابي يواكيم فاسكيز بورغر“أعلنت المجموعة الخميس نتائج قياسية.

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على طواقم المقصورة الاستفادة من هذا النجاح ويجب مكافأة الجهود التي بذلت خلال أزمة جائحة كورونا”.

ويشمل الإضراب الرحلات من فرانكفورت الثلاثاء ومن ميونيخ الأربعاء، مع تأثر شركة سيتي لاين التابعة لشركة لوفتهانزا أيضا.

وأفادت لوفتهانزا الخميس أن أرباح عام 2023 تضاعفت بفضل ازدهار الطلب، بحيث بلغ صافي الارباح 1,67 مليار يورو (1,82 مليار دولار) وهو أعلى بكثير من مبلغ 791 مليون يورو في عام 2022.

وشكل 2023 العام الثاني على التوالي من الأرباح للمجموعة – التي تشمل لوفتهانزا ويورو وينغز واوستريان وسويس وبراسلز ايرلاينز – بعد عامين من الخسائر بسبب جائحة كورونا.

وتشهد المانيا منذ أشهر عدة موجة إضرابات في قطاعات مختلفة، بينها قطاع النقل، ليس لدى لوفتهانزا فحسب بل أيضا لدى مشغل السكك الحديد دويتش بان.

المصدر:

MENAFN09032024000202011048ID1107956613

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