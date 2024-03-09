يوني فروتي الإماراتية تعزز تواجدها في أمريكا الجنوبية عبر استحواذين

MENAFN - Al-Borsa News) تعمل شركة الأغذية الطازجة“يوني فروتي” (Unifrutti)، التي يسيطر عليها الصندوق السيادي الواقع في أبوظبي“القابضة” (ADQ)، على توسعة أعمالها في أمريكا الجنوبية من خلال عمليتي استحواذ في بيرو، في ظل سعي الشركة لمواصلة تعزيز سوق الفاكهة.

الشركة أعلنت استحواذها على 100% من شركة“بوماريا” (Bomarea)، بالإضافة إلى عمليات شركة“أفو أميركا” (AvoAmerica) في بيرو، من شركة الاستثمار في الأعمال التجارية الزراعية“سولوم بارتنرز” ومقرها الولايات المتحدة، وشركة“ألبين فريش” للفواكه والخضروات الطازجة ومقرها الولايات المتحدة. ولم تكشف الشركة في بيانها عن قيمة الاستحواذين.

موضوعاتإضراب طواقم المقصورة في شركة لوفتهانزا في مدينتين ألمانيتين أزمة البطالة.. عائق أمام الطموح الاقتصادي وصداع مزمن في رأس الصين بنك اليابان يدرس إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد

“بمساحة مشتركة تقترب من ألفي هكتار، سيساعد الاستحواذ على (بوماريا) و(أفوأميركا- بيرو) على تمركز (يوني فروتي) بشكل استراتيجي لتلبية الطلب المتزايد على التوت والأفوكادو من قاعدة عملاء عالمية، وزيادة وصولها إلى الأسواق المهمة بما في ذلك الولايات المتحدة والصين”، وفق ما ورد ببيان الشركة.

تعد“يوني فروتي” جزءاً من محفظة الصندوق السيادي الواقع مقره في أبوظبي“القابضة” (ADQ)، والذي استحوذ في مارس 2022 على حصة أغلبية بالشركة التي تقارب مبيعاتها 560 ألف طن من الفاكهة الطازجة سنوياً، وتمتلك أكثر من 14 ألف هكتار من المزارع في أربع قارات حول العالم.

وجاء ذلك بعد أن استحوذت“يوني فروتي” في يناير على كامل أسهم“فيرفروت” (Verfrut)، وهي إحدى أكبر منتجي ومصدري الفاكهة في تشيلي وبيرو، بمساحة تزيد عن 7500 هكتار (منها 2200 هكتار في بيرو).

وتأتي هذه الاستحواذات في ظل إعطاء“القابضة” أولوية لملف الأمن الغذائي، إذ تستورد الدولة ما يقرب من 90% من غذائها، ما يدفع للتركيز على الحلول التي تزيد من الاكتفاء الذاتي وتعزز متانة النظام الغذائي وسلسلة التوريد. وبخلاف“يوني كريديت”، تضم محفظة“القابضة” عدداً من الشركات بمجال الأغذية والمنتجات الزراعية، منها شركة“لويس دريفوس”، ومجموعة أغذية، و”الظاهرة”، و”سلال”.

المصدر: