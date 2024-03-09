يوني فروتي الإماراتية تعزز تواجدها في أمريكا الجنوبية عبر استحواذين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعمل شركة الأغذية الطازجة“يوني فروتي” (Unifrutti)، التي يسيطر عليها الصندوق السيادي الواقع في أبوظبي“القابضة” (ADQ)، على توسعة أعمالها في أمريكا الجنوبية من خلال عمليتي استحواذ في بيرو، في ظل سعي الشركة لمواصلة تعزيز سوق الفاكهة.
الشركة أعلنت استحواذها على 100% من شركة“بوماريا” (Bomarea)، بالإضافة إلى عمليات شركة“أفو أميركا” (AvoAmerica) في بيرو، من شركة الاستثمار في الأعمال التجارية الزراعية“سولوم بارتنرز” ومقرها الولايات المتحدة، وشركة“ألبين فريش” للفواكه والخضروات الطازجة ومقرها الولايات المتحدة. ولم تكشف الشركة في بيانها عن قيمة الاستحواذين.
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“بمساحة مشتركة تقترب من ألفي هكتار، سيساعد الاستحواذ على (بوماريا) و(أفوأميركا- بيرو) على تمركز (يوني فروتي) بشكل استراتيجي لتلبية الطلب المتزايد على التوت والأفوكادو من قاعدة عملاء عالمية، وزيادة وصولها إلى الأسواق المهمة بما في ذلك الولايات المتحدة والصين”، وفق ما ورد ببيان الشركة.
تعد“يوني فروتي” جزءاً من محفظة الصندوق السيادي الواقع مقره في أبوظبي“القابضة” (ADQ)، والذي استحوذ في مارس 2022 على حصة أغلبية بالشركة التي تقارب مبيعاتها 560 ألف طن من الفاكهة الطازجة سنوياً، وتمتلك أكثر من 14 ألف هكتار من المزارع في أربع قارات حول العالم.
وجاء ذلك بعد أن استحوذت“يوني فروتي” في يناير على كامل أسهم“فيرفروت” (Verfrut)، وهي إحدى أكبر منتجي ومصدري الفاكهة في تشيلي وبيرو، بمساحة تزيد عن 7500 هكتار (منها 2200 هكتار في بيرو).
وتأتي هذه الاستحواذات في ظل إعطاء“القابضة” أولوية لملف الأمن الغذائي، إذ تستورد الدولة ما يقرب من 90% من غذائها، ما يدفع للتركيز على الحلول التي تزيد من الاكتفاء الذاتي وتعزز متانة النظام الغذائي وسلسلة التوريد. وبخلاف“يوني كريديت”، تضم محفظة“القابضة” عدداً من الشركات بمجال الأغذية والمنتجات الزراعية، منها شركة“لويس دريفوس”، ومجموعة أغذية، و”الظاهرة”، و”سلال”.
المصدر:
MENAFN09032024000202011048ID1107956612
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