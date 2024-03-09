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سفينة أميركية تتجه إلى غزة لتوصيل مساعدات

3/9/2024 10:09:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة الوسطى الأميركية إن سفينة الدعم الأميركية "بيسون" تتجه إلى شرق المتوسط لتوصيل مساعدات إلى غزة عبر البحر.


واضافت أن سفينة الدعم اللوجستي الأميركية تحمل معدات لإنشاء رصيف مؤقف لإيصال الإمدادات إلى غزة.


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