سفينة امريكية تتوجه للبحر المتوسط لبناء ميناء عائم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / ترجمة خاصة PNN / قالت مصادر امريكية فجر اليوم ان سفينة امريكية تابعة للقوات البحرية الامريكية تحركت من الولايات المتحدة الى البحر الابيض المتوسط بهدف تنفيذ مهمة انسانية تتمثل ببناء ميناء عائم على شواطيء القطاع لادخال المساعدات الانسانية دون الاشارة للجهة التي ستتسلم المساعدات وتوزيعها بعد وصولها الشواطيء.

وقالت المصادر الامريكية ان سفينة الدعم الامريكية بيسون توجهت الى الشرق الاوسط بهدف بناء الميناء العائم وايصال المساعدات الانسانية لاهالي قطاع غزة.

واوضحت المصادر ان هذه السفينة تحمل على ظهرها معدات ضخمة لبناء الميناء البحري المؤقت لايصال المعدات.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم ان انزال مساعدات اغاثية على ميناء عائم يواجه عقبات وتحديات عديدة منها تقنية وامنية.

كما قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان صباح اليوم الأحد إن السفينة الجنرال فرانك إس بيسون التابعة للجيش الأميركي غادرت قاعدة "لانجلي -يوستيس" المشتركة في طريقها إلى شرق البحر المتوسط لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة عن طريق البحر.

وأضاف البيان أن سفينة الدعم اللوجستي بيسون غادرت "بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر".

وجاء في البيان أن السفينة "تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية".

وقالت الصحيفة ان الولايات المتحدة تحاول ان تنسق خطواتها مع جهات دولية حيث ابلغتهم هذه الجهات ان هناك شرطة مدنية تابعة لحماس يمكن ان تتولى مهمة حفظ الامن الا انه من عير المتوقع موافقة واشنطن واسرائيل التعامل معها باي شكل من الاشكال.



