سفينة امريكية تتوجه للبحر المتوسط لبناء ميناء عائم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم / ترجمة خاصة PNN / قالت مصادر امريكية فجر اليوم ان سفينة امريكية تابعة للقوات البحرية الامريكية تحركت من الولايات المتحدة الى البحر الابيض المتوسط بهدف تنفيذ مهمة انسانية تتمثل ببناء ميناء عائم على شواطيء القطاع لادخال المساعدات الانسانية دون الاشارة للجهة التي ستتسلم المساعدات وتوزيعها بعد وصولها الشواطيء.
وقالت المصادر الامريكية ان سفينة الدعم الامريكية بيسون توجهت الى الشرق الاوسط بهدف بناء الميناء العائم وايصال المساعدات الانسانية لاهالي قطاع غزة.
واوضحت المصادر ان هذه السفينة تحمل على ظهرها معدات ضخمة لبناء الميناء البحري المؤقت لايصال المعدات.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم ان انزال مساعدات اغاثية على ميناء عائم يواجه عقبات وتحديات عديدة منها تقنية وامنية.
كما قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان صباح اليوم الأحد إن السفينة الجنرال فرانك إس بيسون التابعة للجيش الأميركي غادرت قاعدة "لانجلي -يوستيس" المشتركة في طريقها إلى شرق البحر المتوسط لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة عن طريق البحر.
وأضاف البيان أن سفينة الدعم اللوجستي بيسون غادرت "بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر".
وجاء في البيان أن السفينة "تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية".
وقالت الصحيفة ان الولايات المتحدة تحاول ان تنسق خطواتها مع جهات دولية حيث ابلغتهم هذه الجهات ان هناك شرطة مدنية تابعة لحماس يمكن ان تتولى مهمة حفظ الامن الا انه من عير المتوقع موافقة واشنطن واسرائيل التعامل معها باي شكل من الاشكال.
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