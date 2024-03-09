«غصة عبور» تفوز بأفضل عمل متكامل في مهرجان الكويت المسرحي الـ 23

اختتم مهرجان الكويت المسرحي الـ 23 أعماله، أول من أمس الجمعة، معلناً فوز فرقة المسرح الكويتي بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل لهذا العام، عن مسرحية (غصة عبور).

والمسرحية من تأليف تغريد الداود، وإخراج محمد الأنصاري، وتدور حول فكرة الوطن والاغتراب، إذ تتقطع السبل بمجموعة من الأشخاص فوق جسر، ويصبحون غير قادرين على العبور أو العودة.

((جزى البارحة))

وفاز بجائزة أفضل مخرج مسرحي، عبد الله العابر، عن مسرحية ((جزى البارحة))، كما فازت الكاتبة فلول الفيكاوي، بجائزة أفضل مؤلف مسرحي، عن المسرحية ذاتها.

ووصف رئيس المهرجان الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مساعد الزامل، مهرجان الكويت المسرحي بالعرس المسرحي.

وأكد أن مهرجان الكويت المسرحي من أقدم المهرجانات المسرحية، لكنه ((ما وُجد لأخذ الجوائز بل لتلاقي الثقافات والعلم والنقد والأدب. لنتلاقى عبر أذهاننا.. ونرى لياقتنا الفنية أين وصلت)).

وخلال الحفل الذي أقيم بختام المهرجان على مسرح عبد الحسين عبد الرضا، بمنطقة السالمية، تم عرض فيديو يلخص أيام المهرجان وعروضه وأعماله التي استمرت 10 أيام.

وتنافس على الجوائز 7 عروض، هي (عفن الروح) لفرقة تياترو المسرحية، و(سجيل) لفرقة المسرح الشعبي، و(سيناريو وحوار) لفرقة مسرح الخليج العربي، و(رصاص) لفرقة باك ستيج جروب للإنتاج الفني والمسرحي، و(بيانولا) لفرقة مسرح الشباب، و(جزى البارحة) لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية، و(غصة عبور) لفرقة المسرح الكويتي.

ونالت حصة النبهان، جائزة أفضل ممثلة أولى، عن دورها في مسرحية (بيانولا)، وفاز فيصل العميري بجائزة أفضل ممثل أول، عن دوره في المسرحية نفسها.

أفضل ممثلة

ونالت هيا السعيد جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ، عن دورها في مسرحية (جزى البارحة)، بينما فاز حسن إبراهيم بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ، عن دوره في مسرحية (سجيل).

وفاز بجائزة الإضاءة، عبد الله النصار عن مسرحية (جزى البارحة)، بينما نال جائزة الديكور الدكتور فهد المذن، عن مسرحية (عفن الروح).

وذهبت جائزة أفضل المؤثرات الصوتية لمحمد الحجي، عن مسرحية (رصاص)، في حين فازت إيمان السيف بجائزة الأزياء، عن مسرحية (بيانولا).

وفازت بجائزة الممثلة الواعدة شهد خسرو، عن دورها في مسرحية (رصاص)، بينما فاز بجائزة الممثل الواعد رياض السليمي، عن دوره في مسرحية (تياترو).