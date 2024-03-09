عائشة عبدالرحمن تطل على جمهورها بـ 3 أعمال رمضانية

وسط زخم الأعمال الدرامية المحلية والخليجية التي ستزخر بها القنوات الفضائية في شهر رمضان الفضيل، ستطل الفنانة الإماراتية عائشة عبدالرحمن على جمهورها خلال 3 أعمال درامية، والتي تتمثل بمشاركتها في المسلسل المحلي ((وديمة وحليمة))، وستحل ضيفة شرف في مسلسل ((بيت أبونا))، إلى جانب مشاركتها في مسلسل إذاعي، مؤكدة أن عطاءها الفني يقدر بـ39 عاماً، الأمر الذي يجعلها لا توافق على المشاركة في أي عمل فني ما لم يحمل رسالة سامية، وأهدافاً وقضايا تخدم المجتمع.

ومن جانب آخر تعتبر عائشة عبدالرحمن فنانة قريبة من القلب، بعفويتها في الحديث، وابتسامتها التي لا تفارق محياها، وشخصيتها الإنسانية، وأخلاقها وتواضعها وقربها من الناس، حيث أكدت أن لكل فنان أسلوبه الذي يميزه عن غيره وذلك في عالم زاخر بالفن والفنانين. وتطرقت لعدد من المحاور، لاسيما جديدها في الموسم الرمضاني المقبل، وتفاصيل أخرى ذات علاقة بمشاركاتها الفنية.

مشاهدة عالية

وفي هذا الإطار، قالت الفنانة عائشة عبدالرحمن لـ ((البيان)): ((سعيدة جداً لأنني سألتقي جمهوري في شهر رمضان المبارك وذلك من خلال مسلسل ((وديمة وحليمة))، والذي حقق في مواسمه الماضية نسبة مشاهدة عالية، بل ونجح في أن يتربع على عرش قلوب المشاهدين، وأؤكد للمشاهدين أن المسلسل في موسمه الجديد لا يعاني عقدة التكرار أبداً، إذ يحفل بالتجديد والتشويق والمفاجآت الكثيرة، وسأحل ضيفة شرف في مسلسل ((بيت أبونا))، ولي أيضاً مشاركة جميلة عبر مسلسل درامي إذاعي، وفي المقابل ليست لي أي مشاركات في أعمال درامية خليجية، لأنني وصلت لمستوى من العطاء والخبرة الفنية التي تجعلني أرفض المشاركة في أي عمل لمجرد المشاركة، ما لم يحفل بمضمون جيد ورسالة)). وأضافت: ((كما أريد التنويه إلى نقطة مفادها بأنني فرضت نفسي ولله الحمد في الوسط الفني وحققت نجومية كبيرة.

أبعاد فكرية

من جانب آخر، أكدت الفنانة عائشة عبدالرحمن، أنها راضية عن أجرها الفني، وعن الأدوار الفنية التي تعرض عليها وتقوم بتجسيدها باقتدار.

وقالت: ((ليس من باب الغرور إن أوضحت أنه لا يوجد من ينافسني، فأنا الفنانة الوحيدة التي أتفنن في تجسيد الشخصيات التي تعرض علي، طبعاً بعد الموافقة عليها من قبلي، بمعنى أتعايش الشخصية، وأنقل للمشاهد ذلك، لاسيما الجانب النفسي للشخصية التي أقوم بتجسيدها، إلى جانب الأبعاد الفكرية والثقافية والاجتماعية)).

وأشارت الفنانة عائشة عبدالرحمن، إلى أنها ترفض إجراء عمليات التجميل التي من شأنها أن تُغير من شكل الفنانة عموماً. وأوضحت أنه من حق المشاهد على الفنانة بأن يشهد معها مراحلها العمرية. وابتسمت قائلة: ((اعتقد بأنه لا بأس بقليل من رتوش التجميل)).

أزمة نصوص

وعلى الرغم من ارتقاء الدراما المحلية، أكدت الفنانة عائشة عبدالرحمن ضرورة أن تزخر الساحة الفنية الإماراتية بمزيد من كُتّاب النص الدرامي أو ما يسمى السيناريو. وأضافت: ((نعم نحتاج إلى مزيد من مؤلفي النص الدرامي، ما يرسخ حضور الدراما المحلية من حيث الكم والنوع، ومن الضروري أن تكون النصوص المقدمة ذات مضمون استثنائي، تحمل أفكاراً وحاجات ومتطلبات اجتماعية كقضايا محلية وغيرها)).