«شاعر المليون» تستعرض أنشطة «أبوظبي للتراث»

صدر عن ((أكاديمية الشعر)) التابعة لهيئة أبوظبي للتراث، العدد ((205)) من مجلة ((شاعر المليون))، مواكباً أنشطة الهيئة خلال فبراير الماضي، بما في ذلك سير المراحل الختامية من الموسم الـ 11 لمسابقة ((شاعر المليون))، إضافة إلى فعاليات الدورة الخامسة عشرة من ((مهرجان الظفرة البحري)) الذي نظمته الهيئة ونادي أبوظبي للرياضات البحرية في الفترة من 16 إلى 25 فبراير الماضي بمدينة المرفأ في منطقة الظفرة.

واشتمل العدد على استطلاع بعنوان ((أين الشاعرات من الفوز ببيرق الشعر))، يقتفي التحديات التي حالت حتى الآن دون فوز شاعرة ببيرق ((شاعر المليون)).

وفي استطلاع ((هل شاعر المليون للأطفال يبشر بجيل حقيقي من الشعراء))، يتعرف القارئ على الدور الذي يلعبه برنامج ((شاعر المليون للأطفال)) في نشر ثقافة الشعر والإبداع بين الأجيال الجديدة وإلهامهم لكتابة الشعر وخلق فرص لهم ليصبحوا نجوماً مستقبليين، وذلك من خلال آراء عدد من الشعراء والشاعرات الذين استطلعتهم المجلة.

كما نجد في استطلاع ((الموسم الـ 11 الإبداع في تنام والجمال في ارتقاء)) تقييماً لمستوى شعراء الموسم الـ 11 من برنامج ((شاعر المليون)) من حيث اللغة والأفكار وبناء الجملة الشعرية وتطور القصيدة وغيرها من عناصر النص الشعري، وذلك عبر آراء لعدد من الشعراء حول الموسم والمشاركين فيه.

ونطالع في العدد حوارات مع نجوم الموسم الـ 11 من برنامج ((شاعر المليون))، فواز ناوي العنزي، وفهد الدبداب المطيري، وفارس الثابتي، ويوسف الفلاسي، إضافة إلى حوار مع الشاعرة والإعلامية سبيكة الشحي، عضوة لجنة تحكيم شاعر المليون للأطفال.