Sunday, 10 March 2024 06:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيلم الرعب «ويني ذي بوه».. أسوأ فيلم خلال العام

3/9/2024 7:18:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نال فيلم الرعب ((ويني ذي بوه: بلاد أند هاني)) ذو الميزانية المنخفضة، المستوحى من شخصية الدب ((ويني ذي بو))، جائزة ((راتزي)) كأسوأ فيلم خلال العام، والتي تُسلّم سنوياً عشية توزيع جوائز الأوسكار لأفضل الأعمال السينمائية.

وكان فيلم ((ويني ذي بوه: بلاد أند هاني))، الذي لم تتخط ميزانية إنتاجه 250 ألف دولار، قد أثار ضجة إعلامية قبل عام، ووصل الأمر إلى إطلاق تهديدات بالقتل من جانب معجبين ساءهم تصوير الدب اللطيف على شكل قاتل متعطش للدماء.

واستفاد الفيلم البريطاني، من انتهاء صلاحية حقوق الملكية الفكرية لسلسلة كتب ((ويني ذي بوه)) للكاتب آلان ألكسندر ميلن، ما يعني أنه لا يمكن لورثة المؤلف ولا مالك حقوق الفيلم رفع دعوى قضائية ضد شركة ديزني.

ورغم إفلاته الظاهر من الإجراءات القانونية، إلا أن الفيلم لم يفلت من السمعة السلبية، التي ستلتصق به بسبب تصدره قائمة ((راتزي أووردز)) لهذا العام.

وفي جوائز المحاكاة الساخرة، التي ((تكرم)) أسوأ الأعمال والأدوار خلال العام، ((فاز)) العمل بجائزتي أسوأ فيلم، وأسوأ مخرج، وأسوأ سيناريو. واختير بطلا العمل، الدب ويني ورفيقه ((بيلغت)) كأسوأ ثنائي على الشاشة، كما حصل الفيلم على جائزة ((راتزي)) لأسوأ إعادة إنتاج أو تكملة.

MENAFN09032024000110011019ID1107956514

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث