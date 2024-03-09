أجندة دبي غنية بالحفلات الفنية خلال مارس وأبريل

تزخر أجندة دبي بحفلات فنية وعروض مسرحية فريدة، خلال مارس الجاري وأبريل المقبل، يقدمها نخبة من الفنانين العرب والعالميين، ليعيش الجمهور في المدينة أجواء ممتعة مفعمة بالمرح والترفيه والإبداع.

((ماشا والدب))

وتستضيف كوكا كولا أرينا 16 و17 مارس الجاري، العرض المسرحي ((ماشا والدب))، حيث سيتمكن الصغار من مشاركة ((ماشا)) الصغيرة والشُجاعة، وصديقها الدب اللطيف، مغامرة جديدة وأجواء ممتعة، حيث ينقلهم هذا الثنائي إلى ((الغابة المسحورة)) وعوالمها.

أحداث هذا العمل المسرحي المليء بالحركة والمرح، مستوحاة من مسلسل الرسوم المتحركة الكوميدي الروسي الشهير، تدور حول دب تقاعد من عمله في السيرك، لكنه لا ينعم بحياته الهادئة، بسبب فتاة شقية عمرها 4 سنوات دائمة اللهو، تدخل في مشاكل لا تعنيها تدعى ((ماشا)). وسيستمتع الكبار والصغار، خلال عرض ((ماشا والدب))، بالعديد من المشاهد المشوقة، خلال رحلة على القطار، يستكشف من خلالها ماشا والدب العالم، برفقة أصدقائهما الباندا والنمر والبطريق.

تجدر الإشارة إلى أن ((ماشا والدب))، هو مسلسل رسوم متحركة روسي، بدأ عرضه في يناير 2009 في روسيا، ويعتبر المسلسل من أشهر مسلسلات الرسوم المتحركة، حيث حقق 320 مليون مشاهدة حول العالم.

وتحيي الفنانة نوال الكويتية الملقبة بـ((قيثارة الخليج)) في ((دبي أوبرا)) 10 أبريل المقبل حفلاً فنياً، حيث ستقدم النجمة المتألقة أداء مليئاً بأغنياتها المميزة مثل ((قضى عمري))، و((وش يسعدك)).

وتحتضن كوكا كولا أرينا بدبي حفلاً فنياً لإليسا وهيفاء وهبي وسيف نبيل، وذلك في 25 أبريل المقبل. وسيقدم كل فنان مع فرقته الموسيقية الخاصة أشهر أغنياته، ليحظى الجمهور بتجربة لا تُنسى، مليئة بأروع الألحان والأغاني.

وتقدم إليسا في حفلها المقرر بدبي، باقة من أعمالها المتميزة، وللفنانة مسيرة فنية حافلة بالعديد من جوائز الموسيقى العالمية، وستقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة، مثل: ((على بالي حبيبي))، و((يا مرايتي)) وغيرها الكثير.

وستقدم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أجمل أغنياتها بأسلوبها الخاص، ومنها ((ولد)) و((تيجي))، وغيرها من الأغاني الشهيرة التي أحبها الجمهور.

ويطل النجم العراقي، سيف نبيل الشهير بأغنياته ذات الطابع المميز، لينشر المزيد من الأجواء الرائعة في هذه الأمسية، حيث سيقدم مجموعة من أغانيه التي نالت إعجاب الجمهور في العالم العربي، ومنها: ((عشق موت))، وغيرها من الأغاني الرائعة.

حفل مباشر

ويستعد المغني الشهير إبراهيم حامدي، المعروف بلقبه الفني ((إيبي))، لإحياء حفل ساهر على خشبة مسرح كوكا كولا أرينا، في 9 أبريل المقبل.

يمتلك هذا الفنان مسيرة مهنية حافلة بالنجاحات، تمتد لأكثر من 50 عاماً، أصدر خلالها 30 ألبوماً، والعديد من الأغنيات الفردية التي تصدرت المراتب الأولى، وسيؤدي في هذه الأمسية مجموعة كبيرة منها، بما فيها Khali وKhali, Harige Sabz وGoreez وغيرها الكثير.

رافي كولترين

وتستضيف دبي أوبرا عرض لعازف الساكسفون المرموق رافي كولترين، 30 أبريل المقبل. ويمزج رافي كولتران بسلاسة بين روح موسيقى الجاز الكلاسيكية والأحاسيس الحديثة، ما يخلق نسيجاً صوتياً غنياً ينبض بالحنين والابتكار، ما سيجعل الجمهور في دبي أوبرا يعيشون أجمل اللحظات، ويسمعون أعذب الألحان.