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مكتبة محمد بن راشد تروي حكايات إبداع كتاب إماراتيين شباب

3/9/2024 7:18:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتضنت مكتبة محمد بن راشد، الخميس الماضي، أمسية أدبية فريدة، تألق فيها كتاب إماراتيون شباب، برزوا في سماء الأدب بأعمالهم المتميزة، شاركوا بكل شغف وحماسة تجاربهم الغنية ورحلاتهم الأدبية الملهمة، بحضور جمهور من المثقفين والقراء الذين استمعوا إلى قصص النجاح التي خطها هؤلاء الكتاب بأقلامهم. وكانت الأمسية بمثابة ملتقى ثقافي يعزز من قيمة الكتابة والمطالعة، ويشجع على الحوار البناء وتبادل الأفكار بين الكتاب وجمهورهم.

وشارك في الجلسة، الكاتبة هاجر يوسف، والروائي عبدالعزيز البقيش، والكاتبة ميثاء البلوشي، والقاصة والروائية صبحة الراشدي.

وعبرت الكاتبة هاجر يوسف، التي أدارت الأمسية، واستعرضت عوالم كتابها ((مسودة)) عن بالغ سرورها بالدعم اللامحدود الذي تقدمه المكتبة لأدباء الإمارات، مؤكدة على أهمية المكتبة ودورها في إبراز المواهب الأدبية وتعزيز ثقافة القراءة، معربة عن فخرها بتوليها دور الوسيط الحواري بين الأقلام الواعدة، ووجهت شكرها لإدارة المكتبة على جهودها في رعاية الكتاب والقراء.

ووصف الروائي عبدالعزيز البقيش، الأمسية بأنها مرآة عكست صدى روايته ((خلقت لي بعد مماتي)) في قلوب الحضور والقراء، حيث تمكن من قص رحلته في عالم الكتابة منذ ولادة الفكرة حتى طباعة رائعته الأدبية. وأكد على أن الدعم الذي تقدمه المؤسسات الثقافية كمكتبة محمد بن راشد التي تمثل دافعاً قوياً للكتاب الناشئين لمواصلة الإبداع والتطور. وحث بكلماته الشباب بأن يواصلوا رحلة الإبداع ويغذوا إلهامهم بالمطالعة والتعلم من مختلف الكتب والروايات.

وتحدثت ميثاء البلوشي، عن كتابها ((بي يو)) الصوت الذي ينادي بتطوير الذات ويبحث عن الإلهام في أعماق التجربة الإنسانية، كمصدر إلهام ينبع من قلب التحديات والتأملات، وأعربت عن امتنانها للنجاح الذي حققته وللدعم الذي وجدته في الأمسية القرائية في مكتبة محمد بن راشد، مؤكدة أن الإنسان قادر على صياغة أفضل نسخة من نفسه من خلال الإيمان بالفكر الحر والتطوير الذاتي.

واستعرضت القاصة والروائية صبحة الراشدي جانباً من كتابها ((لم أتغير)).

وتركت الأمسية أثراً بالغاً في نفوس الحاضرين، وأضاءت شعلة الإبداع في قلوب المبدعين والمتلقين على حد سواء.

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