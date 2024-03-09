«وديمة وحليمة» يعود لشاشة سما دبي خلال رمضان

انتهي الفنان مرعي الحليان، وفريق العمل، من تصوير آخر حلقات المسلسل الكوميدي الاجتماعي ((وديمة وحليمة)) بجزئه الثالث، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المبارك على شاشة سما دبي.

وأوضح الفنان مرعي الحليان، لـ ((البيان))، أن العمل سبق أن حقق نجاحات كبيرة في جزئيه الأول في 2013 والثاني في 2014، والآن بعد توقف عشر سنوات ومشاهدات بالملايين على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، لا يزال العمل مطلوباً بإصرار من الجمهور، حيث كنا نتلقى رسائل وطلبات يومية لاستكمال هذا العمل، وهذا العام قررت ((دبي للإعلام)) إنتاج الجزء الثالث.

وأشار إلى أن أحداث المسلسل شيقة تدور في حقبة الثمانينات بين بطلتيه وديمة وحليمة، اللتين تضمران عداوات لبعضيهما في إطار كوميدي محبب، إذ تحدث خلافات لا تتوقف، يتم من خلالها الكشف عن المناطق الشعبية والعادات والتقاليد.

وقال: ((عدنا هذا العام بنفس الإطار لكن بأحداث جديدة ومواقف طريفة من خلال القصة المميزة للكاتب المتجدد المؤلف جاسم الخراز، وإخراج عمر إبراهيم، بصحبة نخبة من الفنانين بينهم سعاد علي، وملاك الخالدي، وأمل محمد، وأحمد عبد الرزاق، وعائشة عبد الرحمن وغيرهم الكثيرون، ونتأمل خيراً من خلال هذا العمل، وأن يكون المسلسل هو مفاجأة الموسم الرمضاني)).

وأكد أن العمل سيرافق المشاهدين طيلة الشهر الفضيل، فهو مكون من 30 حلقة وبدأت الإعلانات عنه في كل مكان لتشويق الجمهور وإعلامهم بعودة المسلسل بجزئه الجديد.

وأضاف الحليان: ((دوري كما كان في السابق هو تجسيد شخصية ((فرج الخن)) الذي يمثل جيل الصيادين المتمسكين بتقاليد البحر وصرامة أهله، وكان هذا جلياً خلال الجزأين الماضيين، ويستمر في هذا الجزء أيضاً بحفاظه على العادات والتقاليد وإصراره عليها لدرجة أن بيته لا يحوي تلفزيوناً فهو لا زال يستمع إلى الراديو وفي أوقات محددة فقط، ويعتبر من الشخصيات المحبوبة التي أحبّها الجمهور خلال السنوات الماضية)).

ويرى الحليان، أن الأعمال الدرامية المحلية قليلة هذا العام مقارنة بالعام الماضي الذي كان يشهد زخماً كبيراً في الأعمال المحلية، وتم تقديم ما يقارب خمسة أعمال تضمنت أغلب الممثلين والفنانين المحليين والخليجيين أيضاً، وقدموا أعمالاً مميزة التي احتاجت عدداً كبيراً من الممثلين والممثلات واستبشرنا بذلك، أما هذا العام فقل العدد ولا أعرف الأسباب، لكن يهيأ لي أن المسألة هي التأكيد على موضوع النوع وليس الكم، وهناك نتاجات نسمع أنها تتجه نحو التقنية الأعلى في صناعة الصورة، ونأمل أن يكون هذا السبب، لكن العديد من الفنانين هذا العام لم يحظوا بفرصة للتمثيل أو لعب أي دور، وهذا أمر محزن.