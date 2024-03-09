البطائح وخورفكان في نهائي كأس الصالات اليوم

يلتقي فريقا البطائح وخورفكان، في السابعة من مساء اليوم على ملعب صالة نادي مليحة في نهائي كأس الإمارات في مسك ختام موسم كرة قدم الصالات، وهي المرة الرابعة التي يلتقي فيها الفريقان في النهائيات الموسم الحالي.

وكانت النهائيات الثلاثة السابقة لمصلحة البطائح الذي توج بكأس السوبر على صالتي نادي الشرطة والرماية في عجمان، بعد الفوز بركلات الترجيح، ثم الفوز بكأس الاتحاد في صالة نادي مليحة.

كما فاز بدرع الدوري العام في صالة نادي خورفكان، ويتحفز لإكمال رباعية الموسم اليوم بقيادة المدرب عدنان الهولي الذي قاد الفريق للتأهل على حساب اتحاد كلباء في نصف النهائي بالفوز ذهاباً وإياباً 3-2 و2-صفر وبمجموع المباراتين 7-2، وتضم تشكيلته كلاً من: ماجد المعيني، ومحمد البحري، وعبدالله الخمري، ومحمد عبيد، وراشد عبيد، وأحمد خليل.

وعبدالله الفلاسي، وراشد الهنائي، وعبدالقادر حسن، وأحمد زعبيل. أما خورفكان الذي خسر 3 نهائيات من البطائح، فلن يكون صيداً سهلاً في النهائي الرابع ويطمح للتحليق في مسك ختام الموسم، ويقوده المدرب أنور الحمادي الذي قاده لبلوغ النهائي على حساب الحمرية بالفوز ذهاباً وإياباً 2-صفر و4-1 وبمجموع المباراتين 6-1. وتضم تشكيلة الفريق: حسن الحنطوبي، وهيثم الشاعر، وسعود خالد، ومعاذ موسى، وعلي زايد، وعمر النقبي، وحسين مال الله، وعبدالله الحوسني، وخالد الشوكة.

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