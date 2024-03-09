جوارديولا وكلوب جاهزان لتحدي مانشستر سيتي وليفربول

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه لا يمكنه أن يعلق كل آماله على قيام فيرجيل فان دايك بإيقاف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، خلال لقاء الفريقين الليلة في ((إنفليد)) معقل ((الشياطين الحمر)) في قمة مباريات الجولة 28 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعيداً عن صراع المدربين كلوب وجوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الجاهزين للقاء الليلة، سيكون هناك صراع من نوع آخر بين هالاند، الذي سجل 29 هدفاً في الدوري هذا الموسم، من بينها سبعة أهداف في آخر ثلاث مباريات، وبين فان دايك.

ولكن عندما يتعلق الأمر بمانشستر سيتي يعتقد كلوب أن هناك الكثير من الجودة في الأداء وخيارات كثيرة بديلة، حال الاعتماد على الطريقة التقليدية بمراقبة لاعب للاعب.

من جهته، أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جاهزيته للتحدي عندما يقود فريقه لمواجهة فريق ليفربول في مباراة مهمة بالدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم. وسيتوجه مانشستر سيتي إلى ملعب أنفيلد وهو متأخر بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول، المتصدر، ويدخل الفريق المرشح للفوز باللقب المباراة للمرة الرابعة على التوالي، والسادسة في آخر سبع سنوات، ولكن أرقام الفريق تأتي سلبية في ملعب أنفيلد.

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