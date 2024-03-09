Sunday, 10 March 2024 06:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جوارديولا وكلوب جاهزان لتحدي مانشستر سيتي وليفربول

3/9/2024 7:18:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه لا يمكنه أن يعلق كل آماله على قيام فيرجيل فان دايك بإيقاف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، خلال لقاء الفريقين الليلة في ((إنفليد)) معقل ((الشياطين الحمر)) في قمة مباريات الجولة 28 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعيداً عن صراع المدربين كلوب وجوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الجاهزين للقاء الليلة، سيكون هناك صراع من نوع آخر بين هالاند، الذي سجل 29 هدفاً في الدوري هذا الموسم، من بينها سبعة أهداف في آخر ثلاث مباريات، وبين فان دايك.

ولكن عندما يتعلق الأمر بمانشستر سيتي يعتقد كلوب أن هناك الكثير من الجودة في الأداء وخيارات كثيرة بديلة، حال الاعتماد على الطريقة التقليدية بمراقبة لاعب للاعب.

من جهته، أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جاهزيته للتحدي عندما يقود فريقه لمواجهة فريق ليفربول في مباراة مهمة بالدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم. وسيتوجه مانشستر سيتي إلى ملعب أنفيلد وهو متأخر بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول، المتصدر، ويدخل الفريق المرشح للفوز باللقب المباراة للمرة الرابعة على التوالي، والسادسة في آخر سبع سنوات، ولكن أرقام الفريق تأتي سلبية في ملعب أنفيلد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN09032024000110011019ID1107956509

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث