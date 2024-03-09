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منتخب الجودو يختتم مشاركته في بطولة النمسا اليوم

3/9/2024 7:18:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يختتم منتخب الإمارات للجودو اليوم، مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى للجودو بالنمسا، والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، بمشاركة 78 دولة وقيمة جوائزها النقدية 100 ألف يورو.

وسبخوض اللاعب جريجوري أرام مباراته في منافسات وزن تحت 90 كجم للوزن الثقيل أمام الكوري الجنوبي لي سونجو، فيما يواصل اللاعب ظافر ارام الذي اعتذر عن المشاركة في منافسات البطولة لوزن تحت 100 كجم بسبب الإصابة، وعلاجه بالمركز الطبي الرياضي على هامش البطولة والتي تأتي ضمن برنامج إعداد منتخبنا الوطني الجودو لمنافسات أولمبياد باريس 2024.

من جهة ثانية، يتصدر منتخب اليابان بطولة النمسا للجائزة الكبرى مع ختام الجولة الأولى الافتتاحية، برصيد ذهبيتين وفضية ويأتي في المركز الثاني منتخب البرازيل برصيد ذهبية وفضية، وفي المركز الثالث منتخب أسبانيا وصربيا بذهبية واحدة.

على جانب آخر، أشاد فيكتور سيكتروف مدرب منتخبنا للجودو بالتطور الرائع الذي شهده مستوى عدد من اللاعبين واللاعبات خلال موسم 2024 الحالي والذي سينعكس على أدائهم خلال بطولة العالم التي تستضيفها الإمارات مايو المقبل، والتي تعتبر ختام البطولات الكبرى المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

كما ثمن فيكتور متابعة واهتمام محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، الذي وجه بتوفير كافة متطلبات الإعداد خلال المرحلة القادمة استعداداً للمشاركات القادمة وأبرزها بطولة العالم في أبوظبي مايو المقبل، وأولمبياد باريس 2024.

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