تعاون بين شرطة دبي واتحاد بناء الأجسام في المجالات الرياضية

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مجلس الرياضيين، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مذكرة تفاهم في مجال التعاون في مختلف المجالات الرياضية.

وذلك خلال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة والتي جاءت تحت شعار ((توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر آمناً))، في مركز دبي التجاري العالمي.

وذلك بحضور علي عبدالله بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، وأحمد بن ظبوي الفلاسي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة اللياقة البدنية.

من جهتها، أكدت مريم المطروشي، أن توقيع المذكرة خلال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة، يأتي من حرص القيادة العامة لشرطة دبي واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية على توطيد أواصر التعاون بينهما في المجال الرياضي ورياضات بناء الأجسام و اللياقة البدنية بشكل خاص بما يحقق الأهداف المُشتركة، وتعزيز الشراكة بشكل فاعل بين الطرفين.

كما ثمّنت الدكتورة مريم أنس المطروشي علاقة التعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص خاصة في المجال الرياضي. من جانبه، قدم علي بن حيدر الشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي للتعاون المشترك، مؤكداً أنه سيساهم بنقلة نوعية مهمة في تطوير النشاطات الرياضية وبما يمهد لنقلة نوعية كبيرة.

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