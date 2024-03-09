اليماحي: اتحاد كلباء غادر كأس «أبوظبي الإسلامي» مرفوع الرأس

أكد محمد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء، أن عودة الروح لـ ((النمور)) أهم مكاسب الفريق أمام العين في إشارة للأداء القوي الذي قدمه كلباء في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ((ADIB)) والذي غادره وهو مرفوع الرأس بعد اللجوء لركلات الحظ والتي حسمت أمر الصعود لفريق العين صاحب الخبرة.

لافتاً إلى أن كلباء تسيد المباراة وعمل كل شيء بالكرة لكن ضربات الترجيح لم تقف إلى جانب الفريق الأفضل في اللقاء، بعد أن تمكن لاعبو الفريق من تسجيل هدفين رجحوا بهما كفة مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز العين.

وقال: نفتخر بأننا حققنا الفوز في الإياب على فريق العين ممثل الوطن في دوري أبطال آسيا في الوقت الأصلي بهدفين بعد أداء مشرف لكن أعود وأقول بأن الخبرة لم تسعفنا خلال ركلات الترجيح والتي ذهبت لمصلحة الفريق المضيف، ونبارك لهم الصعود للمباراة النهائية.

بصمة

وأشار اليماحي، إلى أن بصمات المدرب العراقي غازي الشمري، كانت واضحة ونجح في إحداث تغييرات سريعة على أداء ورتم الفريق وأعتقد أن فكره ظهر من أول مباراة له مع كلباء على الرغم من قصر فترة توليه المهمة خلفاً للإيراني فرهاد مجيدي، والذي لم تسعفه النتائج في الاستمرار وكان قرار الاستغناء عنه برضى الطرفين، لكن فرهاد مجيدي وعلى الرغم من مغادرته كلباء إلا أنه اجتهد لصناعة فريق قوي وقدم كل الجهد.

وفيما يتعلق بمشاركة الحارس الشاب حمد المنصوري أمام فريق بحجم العين، أكد اليماحي كل حراس كلباء مميزون سواء حمد المنصوري، وعيسى الهوتي، و جمال عبد الله، وسيف يوسف، وجميعهم أبناء النادي وفي اعتقادي أن كلباء عائلة واحدة وكل من يتم اختياره لحراسة المرمى قادر على تمثيل النادي خير تمثيل.

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