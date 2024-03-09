نورة القبيسي تتوج بلقب سباق كأس زايد بن منصور للقدرة في الوثبة

فازت الفارسة نورة حمد القبيسي بلقب سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للإسطبلات الخاصة، مسافة 100 كلم، أمس السبت، في اليوم الثاني من مهرجان أبوظبي للقدرة بقرية الإمارات العالمية بالوثبة، الذي يتواصل اليوم بسباق المهرجان المفتوح لمسافة 120 كلم، في ختام موسم سباقات القرية.

مشاركة

وشهد سباق الأمس، مشاركة 160 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة على صهوة أقوى الخيول بحثاً عن الفوز باللقب والفوز بالجوائز القيمة، وتمكنت الفارسة نورة القبيسي على صهوة ((كن بيرلي ميلين ريانت)) من إسطبلات ((ام إيه بي)) من انتزاع اللقب، بعد أن جاءت في المركز الثاني بالمرحلة الأولى ونجحت في التقدم للصدارة بالمرحلة الثانية، ثم تراجعت للوصافة في الثالثة، ولكنها قدمت أداء رائعاً في المرحلة الرابعة والأخيرة ونجحت في استرداد الصدارة بلوغاً لخط النهاية، بزمن إجمالي قدره 3:24:17 ساعات.

وحلت بالمركز الثاني الفارسة ماسة عدنان لتكرر تفوقها في سباق السيدات بافتتاح المهرجان الذي أحرزت فيه ذات المركز، ونافست ماسة عدنان على التتويج باللقب لتكتفي بالوصافة على صهوة ((لاكي بوي دو جوقانت)) من إسطبلات ((إنجاز)) بزمن قدره 3:25:02 ساعات، فيما جاء ثالثاً الفارس ذياب عبد الله البلوشي على صهوة ((جولديكا فولي)) من إسطبلات ((الكمدة)) مسجلاً زمناً قدره 3:29:01 ساعات.

تتويج

وعقب اعتماد النتيجة تم تتويج أصحاب المراكز الأولى عن طريق مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، عبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وعدد كبير من ملاك ومدربي الخيل.

من جانبه، هنأ مسلم العامري، الإسطبلات الفائزة في السباق والفارسات والفرسان، موضحاً أن الجميع يعتبر فائزاً بمشاركته ودعمه لرياضة القدرة، ذاكراً أن السباق تميز بالإثارة والقوة وشهد مشاركة كبيرة، وأضاف: نجاح السباق يعتبر امتداداً لتميز الموسم الحالي الذي شهد تطوراً واضحاً في الأداء عكس اهتمام الملاك والمدربين في الفترة السابقة.

وحرصهم على أن تظل رياضة الفروسية بالدولة في المقدمة دائماً. وثمن مسلم العامري جهود اللجنة المنظمة وكل العاملين في قرية الإمارات العالمية للقدرة، مشيراً إلى أن اللجنة أحسنت التنظيم وقدمت عملاً جيداً ساهم بشكل كبير في نجاح المهرجان والأداء الذي قدمه جميع الفرسان والفارسات.

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