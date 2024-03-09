«الليث» نجم «مزرعة الروية» في ختام «كرنفال سباقات دبي»

خطف ((الليث)) لـ ((الرحماني للسباقات))، لقب ((مزرعة الروية)) المخصص للخيول العربية الأصيلة، في ختام أمسيات ((كرنفال سباقات دبي))، الذي أقيم على مضمار ((ميدان)) العالمي، برعاية ((إعمار)). كما شهدت الأمسية تألق المدرب بوبات سيمار، الذي حقق خماسية مثيرة، مقلصاً بذلك الفارق بينه وبين المدرب مايكل كوستا في صدارة بطولة المدربين لهذا الموسم.

الشوط الأول

توج ((الليث)) لـ ((الرحماني للسباقات)) بلقب الشوط الأول ((مزرعة الروية))، المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر ((الفئة الثانية))، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب أحمد المحيربي، مسجلاً زمناً قدره 1:43.15 دقيقة.

وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن ((هيروس دي لاغارد)) لناصر محمد ناصر الحشار، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

وجاء في المركز الثالث ((إيه إف مقام)) لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب أرنست أورتيل.

الشوط الثاني

حقق ((ميزوتينتو)) لـ ((نقابة إنيتفورذاصن))، لقب الشوط الثاني ((ذا أويسيس)) لمسافة 1200 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:12.02 دقيقة، وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن ((سيكورسكي)) لسعيد سلطان الرحومي، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً ((توب تون)) لمروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي، بقيادة الفارس غابرييل مالون وإشراف المدرب مروان البيضائي.

الشوط الثالث

اقتنص ((بوستر بينت)) لـ ((سوتد آند بوتد ريسينغ آند فالكون ريسينج تيم))، لقب الشوط الثالث ((ذا فالي)) لمسافة 1800 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:49.88 دقيقة، وبفارق نصف طول عن ((فيرست فيو)) لجودلفين، بقيادة الفارس تشارلي بينيت وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث ((إكسايتينغ دايز)) لـ ((فريق البيت متوحد))، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الرابع

ظفر ((غنص آند غلوري)) لفترياني هاي، بلقب الشوط الرابع ((مرسى دبي)) لمسافة 1900 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:58.65 دقيقة، وبفارق 12 طولاً عن ((اليابري)) لجمعة مبارك الجنيبي، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً ((فياض)) لعلي حداد، بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

حقق ((رويال دبي)) لسعيد سلطان الرحومي لقب الشوط الخامس ((وسط مدينة دبي))، لمسافة 1600 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدربة لوسي بوتي، مسجلاً زمناً قدره 1:36.10 دقيقة، وبفارق رقبة عن ((كينج أوف تايم)) لـ ((الربع للسباقات))، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

وجاء في المركز الثالث ((مناداه)) لـ ((شادويل))، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السادس

حقق ((آرابيان تيل)) لعائلة شبرا لقب الشوط السادس ((دبي هيلز استيت)) لمسافة 1900 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:59.57 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن ((سقارة كينج)) لسيد حشيش، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث ((الضجة)) لناصر عسكر، بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السابع

خطف ((فيسباسيان)) لـ ((الربع للسباقات))، لقب الشوط السابع ((خور دبي)) لمسافة 1200 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1:09.48 دقيقة، وبفارق طول عن ((فاتك)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثاً ((العربد)) لناصر عسكر، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثامن

حقق ((إليسيف تيري)) لديارمويد كلوهيسي، لقب الشوط الثامن ((إعمار الجنوب)) لمسافة 1400 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:24.95 دقيقة، وبفارق طولين عن ((تريبل فنتشر)) لحمدان بن حرمش، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث ((الرائد)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط التاسع

خطف ((اجديت)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط التاسع ((المرابع العربية)) لمسافة 1400 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1:23.26 دقيقة، وبفارق طولين عن ((جميرا باي)) لـ ((الكمدة للسباقات))، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً ((حاسم)) لراشد الشحي وتوفيق محمد، بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب مصبح المهيري.

محمد العظب: المؤشرات أظهرت نجاح تجربتنا







أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، في تصريحات لـ ((البيان))، أن النسخة الأولى لـ ((كرنفال سباقات دبي))، أعادت إظهار سباقات مضمار ((ميدان))، بما يتناسب مع سمعة واسم هذا المكان العالمي.

كما أظهرت المؤشرات نجاحنا في هذه التجربة، والدليل وجود هذا الكم الكبير من الخيول والملاك والمدربين والفرسان، سواء محلياً أو عالمياً، الذين شاركوا في سباقات الكرنفال منذ البداية.

وأضاف العظب إن الأنظار تتجه للاستعدادات النهائية للنسخة الـ 28 من أمسية كأس دبي العالمي، التي ستقام للعام الثاني على التوالي، في شهر رمضان المبارك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنهم يسعدهم الاستماع لكافة الآراء والملاحظات والاقتراحات التي ستسهم في خدمة منظومة سباقات الخيل في الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص.

وتقدم العظب، بخالص الشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والرعاة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، الذين قدموا الدعم لنا خلال مرحلة التغيير، ونقلوا الصورة المتميزة لسباقاتنا.

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