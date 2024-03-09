عملية جراحية ناجحة لنجم الحمرية الصاعد

أجرى عمر محمد، لاعب وسط الحمرية تحت 19 عاماً عملية جراحية على مستوى مفصل القدم اليمنى تكللت بالنجاح، وقامت إدارة نادي الحمرية بتهنئة اللاعب المميز عمر محمد بنجاح العملية مع التمنيات بكامل الشفاء والعودة السريعة لحمل قميص ((عنابي)) الشباب في المسابقات القادمة.

وقام عدد من زملاء اللاعب بفريق 19 عاماً بزيارة للاعب بمنزله وتم تقديم باقة ورد للاعب مع التمنيات بسرعة العودة للمستطيل الأخضر.

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