عملية جراحية ناجحة لنجم الحمرية الصاعد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أجرى عمر محمد، لاعب وسط الحمرية تحت 19 عاماً عملية جراحية على مستوى مفصل القدم اليمنى تكللت بالنجاح، وقامت إدارة نادي الحمرية بتهنئة اللاعب المميز عمر محمد بنجاح العملية مع التمنيات بكامل الشفاء والعودة السريعة لحمل قميص ((عنابي)) الشباب في المسابقات القادمة.
وقام عدد من زملاء اللاعب بفريق 19 عاماً بزيارة للاعب بمنزله وتم تقديم باقة ورد للاعب مع التمنيات بسرعة العودة للمستطيل الأخضر.
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