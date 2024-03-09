أنشيلوتي يدافع عن فينيسيوس جونيور «المستهدف»

دافع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، عن مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يتعرض لانتقادات بسبب فقدان أعصابه في بعض المباريات، معتبراً أنه لم يشاهد في حياته لاعباً مستهدَفاً إلى هذا الحد.

وتابع أنشيلوتي: ((يركلونه، يهينونه، يصفّرون في وجهه، ماذا يتعيّن عليه أن يفعل؟، ما يقوم به هو تسجيل الأهداف وتمرير الكرات الحاسمة لنا، يتعين على كل الناس تغيير تصرفهم معه))، معتبراً أنه لم ير لاعباً بهذه الموهبة الكبيرة يعاني مثلما يعاني فينيسيوس.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً رمزاً للنضال ضد التمييز في كرة القدم الإسبانية، بعد تعرضه لإهانات عنصرية في مناسبات عديدة، وتعرض لصيحات استهجان متكررة من قبل جماهير فالنسيا بالذات.

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