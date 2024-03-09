كأس السوبر السعودي في أبوظبي 8 أبريل

تستضيف العاصمة أبوظبي نسخة هذا العام من بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل المقبل.

وفازت ((حياكم في أبوظبي))، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بعطاء استضافة البطولة التي ستقام لأول مرة في دولة عربية خارج المملكة العربية السعودية.

وستنطلق مباريات البطولة الـ 3 8 أبريل المقبل في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات، بمنافسة قوية بين نادي الاتحاد ونادي الوحدة على استاد آل نهيان، تليها مباراة بين نادي الهلال ونادي النصر على استاد محمد بن زايد في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، ومن ثم سيتواجه الفريقان الفائزان من المباراتين بتاريخ 11 أبريل على استاد محمد بن زايد.

وستشهد المباريات تألق عدد من كبار نجوم الكرة العالمية من أبرزهم، كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، إلى جانب المواهب الإقليمية مثل سالم الدوسري، وعبد الرزاق حمد الله والذين سيسعون جميعاً للفوز بكأس البطولة.

وتمثل استضافة النسخة الـ 11 من كأس السوبر السعودي، خطوة مهمة أخرى في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لاستضافة الفعاليات والمسابقات الرياضية المرموقة، كما تواصل الإمارة استضافة أحداث متميزة على غرار نزالات ((يو إف سي))، ومباريات تجمع أبرز فرق الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة ((NBA)) وسباقات الفورمولا 1، لتستمر في جذب المشجعين والزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، عبر مجموعة متنوعة من الفعاليات المقامة على مدار العام.

ويصاحب هذا الحدث، أجندة حافلة بالفعاليات المتنوعة والمتواصلة على امتداد أنحاء الإمارة، بالتزامن مع احتفالات العيد الفطر السعيد.

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