مواجهات قوية في ربع نهائي كأس رئيس الدولة

أجريت مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم مساء أمس، في مقر اتحاد الكرة في دبي، بحضور مسؤولي الاتحاد، وممثلي الأندية الثمانية التي تأهلت لهذا الدور، ووسائل الإعلام المختلفة.

وأسفرت قرعة مباريات الدور ربع النهائي للكأس الغالية المقرر إقامتها في 2 و3 أبريل المقبل، وعلى ملاعب محايدة، عن مواجهات قوية ومثيرة تجمع عجمان مع النصر، واتحاد كلباء مع العين، والجزيرة مع الوصل، والشارقة مع شباب الأهلي وهي المباراة التي تجمع بين أكثر ناديين فوزاً باللقب الغالي برصيد 10 ألقاب لكل نادٍ.

وقال محمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، عن البطولة الغالية وقرعة ربع النهائي: ((سعدنا بنجاح مباريات ثمن النهائي فنياً وتنظيمياً، وبات لدينا 8 أندية كبار، ونتمنى استمرار رؤية مباريات فنية وجماهيرية أجمل في ربع النهائي، وسيكون هناك اجتماع للجنة المسابقات لاحقاً، لاختيار ملاعب محايدة قريبة لطرفي كل مباراة، وبالتأكيد ستبقى الإثارة حاضرة بين جميع الفرق الساعية للتتويج بأغلى البطولات)).

بدوره، قال أحمد مبارك مدير فريق الشارقة: ((القرعة كانت سهلة، وفي البطولات الكبيرة لتحقيقها لابد أن تواجه تحديات قوية، وكل الأندية المتأهلة إلى ربع النهائي، تستحق التواجد في هذا الدور، ولديها الطموح للمنافسة على اللقب، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبي الشارقة، ومدربنا أولاريو كوزمين، لديه خطة الإعداد اللازمة لتجهيز اللاعبين، ونتمنى أن نحسن وضعنا في الدوري، ونقدم المأمول في الكأس الغالية)).

من جهته، قال خالد الكعبي إداري شباب الأهلي: ((توقعت أن نلتقي مع الشارقة في ربع النهائي، الشارقة فريق كبير ولديه خبرة كبيرة في تلك البطولات، ومواجهات الفريقين دائماً ممتعة وشيقة للفريقين، ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية ترضينا وترضي جمهورنا)).

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