شاعرات العرب الخنساء (2-2)

أشهر شواعر العرب، وأشعرهن، وأكثرهن شعراً على الإطلاق، جل شعرها في رثاء أخويها ((صخر ومعاوية)).

بدأت تجربتها الشعرية بقول البيتين والثلاثة، حتى إذا قُتل أخواها أكثرت وأجادت.

وأجمع أهل الصناعة، ومنهم أبو تمام، على أنه لم يكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها. وقد بالغت في رثاء أخيها لأبيها صخر، ولا غرو فقد ملك عليها قلبها ولبها، ومصيبتها به جعلتها أميرة الرثاء بلا منازع، ليس بين الشاعرات فحسب، ولكن بين الشعراء جميعاً، فشعر المرأة في مصيبتها يعجز الشاعر عنه مهما تكلَّف ذلك، فلقد كان صخر رجاءها، ومعقد آمالها، وحديث أحلامها، وملء سمعها وبصرها، فربطت أسبابها بأسبابه، وتعلقت أهدابها بأهدابه، فهجم عليه الدهر خلسة فأخلف ظنها، ونقض أملها، فإذا الدنيا غير الدنيا، وإذا الحياة بجمالها أضغاث أحلام، ووساوس وأوهام! قالت:

‌يذكرني ‌طلوع ‌الشمس ‌صخراً... وأبكيه لكل غروب شمس

وما يبكون مثل أخي ولكن... أعزي النفس عنه بالتأسي

وإسناد التذكير للطلوع: مجاز عقلي، فهو سبب تذكيرها إياه، وكذلك الغروب، أو لأنه يذهب في الأول للغارات، ويجلس في الثاني مع الضيفان، أو لأن طلوعها يشبه طلعته، وغروبها يشبه موته.

وتذكر الأحبة بالديار والأطلال معروف عند العرب، ويقرب منه تذكر الأحبة بالخيال:

وإني لأستغشي وما بي نعسة... لعل خيالاً منك يلقى خياليا

وكان بشار يقول: ليس لشعر النساء من المتانة ما للرجال، قيل له: وكذلك تقول في الخنساء؟ قال: أما الخنساء فكان لها كذا وكذا..!

وقول الخنساء من أجمل الكلام، حيث تقول:

وإن صخراً لوالينا وسيدنا... وإن صخراً إذا نشتو لنحّار

وإن صخراً لتأتم الهداة به... كأنه علم في رأسه نار

وقيل للخنساء: صفي لنا صخراً ؟ فقالت: كان مطر السنة الغبراء، وذعاف الكتيبة الحمراء. قيل: فمعاوية؟ قالت: ((حياء الجدبة إذا نزل، وقرى الضيف إذا حل)).