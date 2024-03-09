لم يلعب الأهلي القاهري سوى 10 دقائق فقط لكنها كانت كافية لكي يكسب صديقه اللدود الزمالك بهدفين نظيفين وينال كأس مصر ومليون دولار، إضافة إلى تحقيق لقبين تاريخيين أحدهما يكمل به مشوار الـ 150 بطولة، وهو رقم غير مسبوق عربياً وأفريقياً، والثاني يصل به إلى الرقم 39 في بطولة كأس مصر العريقة، والزمالك لم يكن يكفيه أنه الأفضل معظم أوقات المباراة لكي يفوز!

هكذا هي أحكام كرة القدم، فعندما لا تصدق أنك قادر على تحقيق الفوز يكون العقاب الخسارة!

الأهلي والزمالك معاً ورغم الاسم الكبير والشعبية الطاغية والجماهير المدهشة التي لم يتسع لها المكان لم يرتقيا بأدائهما إلى مستوى المهرجان الإستثنائي المبهر الذي قدمته السعودية صاحبة المبادرة والضيافة، ويبدو أن المشهد الخيالي قد سبب ضغطاً لا إرادياً على اللاعبين فلم يقدموا ولا نصف مستواهم، ولولا أن الأهلي تذكر في العشر دقائق الأخيرة نفسه وتاريخه وإسمه وصنع الإثارة والمتعة، لأوقع الكرة المصرية وحتى أصحاب الفكرة في حرج شديد!

وعلى الرغم من أن اللاعب إمام عاشور قد فاز بلقب نجم المباراة وجائزتها التي بلغت 50 ألف دولار لأنه سجل الهدف الأول وهز شباك فريقه السابق وهز سكون المباراة، ثم صنع الثاني لزميله محمد مجدي قفشة الذي عاد به إلى الحياة، رغم ذلك إلا أن النجومية الحقيقية كانت للمهرجان وأصحابه.

فعمرو دياب يشدو مع الجماهير قبل الانطلاقة، وأحد أفضل حكام العالم، مفتول العضلات، البرازيلي يديرها، ومخرج نهائيات كأس العالم يرسم لوحاتها، في نقل ممتع لجماهير المنازل، والمدرب الأشهر مورينيو محللاً، ليس هذا فحسب، بل حاملاً لكأس البطولة، وعلى يساره نرى البرازيلي الظاهرة رونالدو بفانلة الأهلي، وعلى يمينه الإيطالي المحبوب توتي بفانلة الزمالك.

آخر الكلام

المهرجان الكروي بألعابه النارية وعروض الليزر، وأهازيج الجماهير، وروعة التنظيم وفكرة الاستضافة، تزيد العلاقات عمقاً، وترفع من قيمة اللعبة واللاعبين، وتلفت الانتباه لموسم الرياض وصناعه ، نعم كانت ليلة ولا في الأحلام.